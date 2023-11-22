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Вьетнам и Дания договорились о скорой реализации зеленого стратегического партнерства
Она выразила уверенность в том, что поездка поможет укрепить всеобъемлющее партнерство и реализовать недавно созданное зеленое стратегическое партнерство на благо народов двух стран.
Приветствуя вьетнамскую делегацию, премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что правительство Дании дорожит дружбой, сотрудничеством и всеобъемлющим партнерством с Вьетнамом - важным партнером Дании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в области торговли и инвестиций, и надеется на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в области экономики, окружающей среды, климата, энергетики и зеленого развития.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила уверенность в том, что недавно созданное зеленое стратегическое партнерство придаст новый импульс двустороннему всеобъемлющему партнерству, особенно в области устойчивого развития и зеленого перехода.
Для укрепления двусторонних связей в будущем обе стороны договорились продолжать расширять обмены делегациями высокого уровня, координировать и поддерживать друг друга на многосторонних форумах.
Вице-президент Во Тхи Ань Суан поблагодарила правительство Дании за поддержку проведения во Вьетнаме саммита «Партнерство для зеленого роста и достижения глобальных целей 2030» (P4G) в 2025 году.
В области торговли и инвестиций лидеры двух стран согласились с тем, что правительствам, министерствам и отраслям необходимо поощрять вьетнамские и датские предприятия к реализации инвестиционных проектов в областях, соответствующих сильным сторонам Дании и направлениям развития Вьетнама в будущем, таких как возобновляемые источники энергии, морская экономика, пищевая промышленность и зеленый рост.
Вице-президент Во Тхи Ань Суан призвала правительство Дании выступить с призывом парламентов остальных стран ЕС ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), поддержать отмену Европейской комиссией (ЕК) предупреждения о «желтой карточке» за незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) промысел в отношении вьетнамских морепродуктов, а также помочь стране Юго-Восточной Азии развивать аквакультуру в направлении устойчивого развития.
Премьер-министр Метте Фредериксен подтвердила, что всегда уделяла внимание этому вопросу и поддерживает дискуссии ЕК и Вьетнама об отмене «желтой карточки».
В ходе переговоров лидеры двух стран подчеркнули необходимость расширения экономических связей, ориентированных на зеленый рост, и укрепления сотрудничества в области зеленого перехода и борьбы с изменением климата, что будет способствовать усилиям правительств двух стран по выполнению обязательств по сокращению выбросов, принятых на 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26), и достижению Целей устойчивого развития.
Премьер-министр Дании заявила, что Дания готова сотрудничать с Вьетнамом в новых областях зеленого перехода и справедливого энергетического перехода, особенно в области возобновляемой энергетики, в которой европейская страна имеет богатый опыт и финансовые возможности.
Высоко оценив важную помощь Дании Вьетнаму в достижении целей социально-экономического развития и Целей устойчивого развития, вице-президент Во Тхи Ань Суан подчеркнула, что обе стороны должны продолжать сотрудничество для эффективной реализации проектов в области энергетики, устойчивого развития и профессионального обучения, включая Программу энергетического партнерства Вьетнама и Дании на 2020-2025 гг.
Премьер-министр Метте Фредериксен высоко оценила интеграцию вьетнамской общины в местную экономику и общество, а также её значительный вклад в двусторонние отношения. Она согласилась с предложением своего гостя и впредь создавать благоприятные условия для проживания вьетнамцев в Дании, чтобы они могли служить мостом дружбы между двумя странами.
Обсуждая региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес, вице-президент Во Тхи Ань Суан высоко оценила роль и голос Дании на международной арене.
Премьер-министр Метте Фредериксен отметила, что на нее произвели особое впечатление твердые обязательства и роль Вьетнама на многосторонних форумах, и что Дания надеется на совместную работу с Вьетнамом по достижению Целей устойчивого развития.
Обе стороны подтвердили важность мира, стабильности, сотрудничества и развития в мире, а также мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства в Восточном море. Они заявили о своей поддержке международного права и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
Вице-президент Во Тхи Ань Суан выразила надежду, что премьер-министр Метте Фредериксен вскоре посетит Вьетнам по приглашению премьер-министра Фам Минь Тьиня. Датский премьер согласился с удовольствием.