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Вьетнам и Германия укрепляют научно-технологическое сотрудничество
Главным событием поездки стало третье заседание Совместного комитета по научно-техническому сотрудничеству между Министерством науки и технологий Вьетнама и BMBF, состоявшееся в Берлине 27 июня. Целью этой встречи, проводимой раз в два года, было обновление политики в области научно-технического развития и инноваций, обзор достижений с момента предыдущей встречи, а также обсуждение будущих направлений и планов двустороннего сотрудничества.
На заседании Министр Хюинь Тхань Дат заявил, что сотрудничество и международная интеграция являются одним из важных решений, помогающих Вьетнаму быстро поднять потенциал и уровень науки и технологий. Германия всегда остается одним из важных стратегических партнеров Вьетнама по сотрудничеству в области науки, технологий и инноваций.
Госсекретарь BMBF Йенс Бранденбург заявил, что в последнее время обе стороны активно сотрудничают по вопросам воды, экологических технологий и исследований в области здравоохранения. Он предложил обеим сторонам вместе проводить диалог со своими учеными для дальнейшего улучшения рамочных условий для проектов двустороннего сотрудничества.
Также на заседании две стороны обсудили и договорились о конкретных вопросах сотрудничества между двумя министерствами в ближайшее время, договорились расширять программы двустороннего сотрудничества между правительственными учреждениями, исследовательскими институтами, университетами и научно-технологическими организациями двух стран в будущем...В преддверии 50-летия установления дипломатических отношений и 10-летия подписания Научно-технического соглашения в 2025 году стороны будут сотрудничать в организации значимых мероприятий, посвященных этим знаменательным датам.
В рамках деловой поездки делегация Министерства науки и технологий провела рабочие встречи с представителями некоторых крупных университетов, парков высоких технологий и стартап-центров Германии, с Посольством Вьетнама в Германии, встретилась с учеными и интеллектуалами вьетнамского происхождения, работающими и проводящими исследования в Германии.
Перед отъездом в страну Министр Хюинь Тхань Дат провел встречу с Министром науки и искусства земли Гессена Тимоном Греммельсом во Франкфурте, чтобы обсудить предложения о сотрудничестве в будущем.