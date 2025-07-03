Вьетнам и Германия договорились активизировать диалог и сотрудничество

Вице-президент Во Тхи Ань Суан проводит переговоры с вице-президентом Федерального парламента Германии Бодо Рамеловым. Фото: ВИА

Во время переговоров вице-президент Во Тхи Ань Суан предложила двум сторонам продолжать активный обмен делегациями всех уровней по всем каналам: партийным, государственным, правительственным и парламентским; эффективно реализовывать существующие механизмы сотрудничества и усиливать координацию на международных форумах, таких как ООН и в рамках сотрудничества АСЕАН – ЕС. Она также предложила Бундестагу Германии продолжить поддержку развития отношений между Вьетнамом и ЕС, рассмотреть и ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA) в ближайшее время для создания нового импульса в торгово-инвестиционном сотрудничестве между двумя странами. Кроме того, она призвала Германию оказать влияние на Европейскую комиссию с целью скорейшего снятия «жёлтой карточки» ЕС в рамках борьбы с ННН (незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел) с вьетнамской экспортной рыбы и морепродуктов. Вице-президент также выразила надежду на продолжение оказания Германией официальной помощи в целях развития (ОПР) Вьетнаму, особенно в таких сферах, как инфраструктура, энергетический переход и борьба с изменением климата.Согласившись с предложениями вице-президента Во Тхи Ань Суан, вице-председатель Бундестага Бодо Рамелов сообщил, что в парламенте ФРГ формируется группа депутатов из разных партий, заинтересованных в развитии отношений с Вьетнамом. Он высоко оценил вклад вьетнамской общины в экономическую и социальную жизнь Германии и предложил активизировать народную дипломатию, что будет способствовать развитию связей между предприятиями, регионами, а также сотрудничеству в сфере образования, культуры и туризма.Он также отметил, что многие вузы Германии готовы принимать вьетнамских студентов по программам двойного диплома в сотрудничестве с вьетнамскими вузами.Стороны также договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также на многосторонних форумах, с целью сохранения мира, стабильности и устойчивого развития в мире.В тот же день вице-президент Во Тхи Ань Суан провела встречу с Инес Швердтнер, сопредседателем Партии Левые (Шлезвиг-Гольштейн).На встрече вице-президент предложила сторонам усилить обмен теоретическим и практическим опытом, вносить вклад в укрепление мира, сотрудничества, стабильности и устойчивого развития в регионе и мире.Инес Швердтнер подтвердила, что Коммунистическая партия Вьетнама и Партия Левые Германии имеют традиционные, добрые и давние отношения, и выразила желание еще больше углублять их. Она также выразила надежду на обмен опытом с КПВ в области партийного строительства, повышения способности работы с массами и борьбы с ростом экстремистских тенденций в европейской политике. Г-жа Швердтнер также подтвердила поддержку инициатив, направленных на содействие успешной интеграции вьетнамской диаспоры в Германии и её вкладу в развитие двусторонних отношений.Стороны высоко оценили текущий механизм Политического диалога между двумя партиями и сошлись во мнении о необходимости активизировать обмен, включая создание новых каналов взаимодействия и успешную организацию 6-го раунда Политического диалога в IV квартале 2025 года.Затем вице-президент Во Тхи Ань Суан встретилась с Президиумом Фонда Роза Люксембург (RLS), во главе с профессором, доктором Хайнцем Бирбаумом.Вице-президент высоко оценила роль и авторитет RLS — исследовательского фонда, тесно связанного с Партией Левые Германии — в политико-общественной жизни Германии и на международной арене, особенно в продвижении прогрессивной политики, социальной справедливости, защиты прав женщин, трудящихся, уязвимых групп населения и углублении взаимопонимания между народами мира.