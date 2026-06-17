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Вьетнам и Германия активизируют обмен опытом в сфере законотворчества

Утром 16 июня в здании Национального собрания (НС) Председатель НС Вьетнама Чан Тхань Ман принял заместителя Председателя Бундестага Федеративной Республики Германия Бодо Рамелова, находящегося с официальным визитом во Вьетнаме.
  Председатель НС Вьетнама Чан Тхань Ман принимает заместителя Председателя Бундестага ФРГ Бодо Рамелова. Фото: ВИА  
Приветствуя Бодо Рамелова, Председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул, что данный визит способствует укреплению политического доверия, взаимопонимания и придаёт новый импульс стабильному, содержательному и эффективному развитию вьетнамско-германских отношений. Он также высоко оценил добрые чувства и значительный личный вклад Бодо Рамелова в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Подчеркнув, что Вьетнам неизменно придаёт большое значение развитию отношений стратегического партнёрства с Германией, Председатель НС высоко оценил роль и авторитет Германии в Европейском союзе и на международной арене, а также её поддержку многосторонности, свободной торговли и соблюдения международного права, включая Устав ООН и Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).

Председатель НС отметил, что Национальное собрание Вьетнама продолжает активно совершенствовать свою организационную структуру и методы работы, повышать качество законодательной деятельности и парламентского контроля, а также расширять парламентскую дипломатию, способствуя укреплению имиджа Вьетнама как надёжного партнёра и ответственного члена международного сообщества.

Выразив удовлетворение позитивной динамикой развития вьетнамско-германских отношений в последнее время, где экономика, торговля и инвестиции продолжают оставаться важнейшими опорами двустороннего сотрудничества, а взаимодействие в сферах обороны и безопасности, науки и технологий, зелёного перехода, возобновляемой энергетики, образования, профессиональной подготовки и трудовых ресурсов становится всё более содержательным, Председатель НС отметил, что более чем 50-летняя история дипломатических отношений и 15-летний опыт стратегического партнёрства создают все необходимые предпосылки для вывода двусторонних отношений на новый уровень.

Приветствуя результаты переговоров между заместителем Председателя Бундестага Бодо Рамеловым и заместителем Председателя НС Нгуен Тхи Тхань, Председатель НС предложил сторонам тесно координировать реализацию достигнутых договорённостей, усилить контроль за выполнением двусторонних обязательств и соглашений, а также уделять особое внимание привлечению устойчивых инвестиций, передовых технологий и реализации качественных проектов с долгосрочной эффективностью.

Председатель НС предложил германскому парламенту рассмотреть возможность заключения Соглашения о сотрудничестве между парламентами двух стран, в ближайшее время создать Группу дружбы с Вьетнамом, а также активизировать обмен опытом в области государственного управления и социально-экономического развития как в очном, так и в онлайн-формате.

По этому случаю Председатель НС Чан Тхань Ман передал Председателю Бундестага Германии Юлии Клёкнер приглашение посетить Вьетнам с официальным визитом в ближайшее время.

Заместитель Председателя Бундестага Бодо Рамелов подтвердил заинтересованность Германии в развитии сотрудничества с Вьетнамом в условиях нестабильной международной обстановки, отметив, что укрепление взаимопонимания, взаимного уважения и расширение сотрудничества будут способствовать поддержанию мира, стабильности и устойчивого развития.

По его мнению, обе страны располагают значительным потенциалом для взаимодействия в сферах трудовых ресурсов, профессионального образования в области медицины и сестринского дела, а также подготовки кадров, объединяя технологические преимущества и опыт Германии с молодыми и квалифицированными трудовыми ресурсами Вьетнама. Он также выразил заинтересованность в расширении обмена опытом по таким перспективным направлениям, как искусственный интеллект, цифровая трансформация и передовые технологии. Бодо Рамелов передал Председателю НС Чан Тхань Ману приветствие от Председателя Бундестага Германии Юлии Клёкнер.

Стороны договорились активизировать обмен делегациями, поддерживать регулярные контакты между руководством парламентов, профильными комитетами и парламентариями двух стран, расширять обмен опытом в сфере законотворчества, парламентского контроля и цифровой трансформации парламентской деятельности, совершенствования законодательства в области цифровой и зелёной экономики, энергетики, науки и технологий, инноваций, а также укреплять координацию действий на многосторонних парламентских площадках.

ИЖВ/ВИА

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