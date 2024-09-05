Вьетнам и Гвинея-Бисау укрепляют традиционную дружбу

Вьетнам и Гвинея-Бисау установили дипломатические отношения 30 сентября 1973 года, вскоре после провозглашения независимости. Внешняя политика Вьетнама всегда подчеркивала важность традиционной дружбы и стремление развивать многогранное сотрудничество с африканскими странами, в том числе с Гвинеей-Бисау. Это служит важнейшей основой для укрепления политического доверия между двумя странами и сотрудничества, служащего взаимному развитию.

Рассматривая Вьетнам в качестве приоритетного партнера в своей внешней политике, правительство Гвинеи-Бисау готово расширять практическое и эффективное сотрудничество во всех областях в ближайшие годы.



В рамках двусторонних обменов обе стороны договорились расширять взаимодействие и обмены делегациями на всех уровнях, особенно визиты на высоком уровне своих лидеров. В июле этого года государственный секретарь по международному сотрудничеству Гвинеи-Бисау Нэнси Раиса Кардозу посетила Вьетнам и отдала дань уважения генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу на его государственных похоронах.



В настоящее время торговля является основной сферой двустороннего экономического сотрудничества. Вьетнам является третьим по величине экспортным рынком Гвинеи-Бисау, а Вьетнам на протяжении многих лет входит в пятерку крупнейших поставщиков сырых орехов кешью из Африки. В 2023 году общий объем двусторонней торговли достиг 170 миллионов долларов США, причем Вьетнам будет экспортировать рис и текстиль, а импортировать сырые орехи кешью.

В 1994 году две страны подписали соглашение о культурном, экономическом, научно-техническом и торговом сотрудничестве, а десятилетие спустя - меморандум о взаимопонимании по торгово-промышленному сотрудничеству между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Министерством торговли, промышленности и продвижения местной продукции Гвинеи-Бисау.



В дальнейшем стороны договорились укреплять обмен делегациями, координировать поддержку друг друга на международных форумах и расширять сотрудничество с региональными организациями, такими как Африканский союз (АС) и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС). Кроме того, они намерены расширять обмен опытом в области социально-экономического развития и разработки политики.



В целях развития экономических и торговых связей обе стороны договорились содействовать обмену информацией и возможностями сотрудничества, а также развитию деловых связей, укрепляя при этом ключевые торговые позиции, такие как орехи кешью, и расширяя сферу применения других потенциальных товаров, таких как сельскохозяйственная продукция и текстиль. Они также договорились подписать двусторонние документы о сотрудничестве в области сельского хозяйства, морских портов, торговли и т.д.



Вьетнам готов поддержать Гвинею-Бисау в развитии сельского хозяйства через двусторонние или трехсторонние проекты, постепенно помогая стране обеспечить и достичь самодостаточности в области продовольственной безопасности.