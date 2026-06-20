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Вьетнам и Всемирный банк укрепляют сотрудничество в области водной безопасности и устойчивого развития

Высоко оценив инициативу "Вода для будущего", выдвинутую Всемирным банком, заместитель премьер-министра подтвердил, что Правительство Вьетнама решительно поддерживает данную инициативу и готово тесно взаимодействовать с ВБ для её реализации во Вьетнаме.
  Заместитель премьер-министра Хо Куок Зунг принимает Мариам Дж. Шерман, директора Всемирного банка (ВБ) по Вьетнаму, Камбодже и Лаосу. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 19 июня в заместитель премьер-министра Хо Куок Зунг принял Сараджа Кумара Джа, глобального директора Всемирного банка (ВБ) по водным ресурсам, а также Мариам Шерман, директора ВБ по Вьетнаму, Камбодже и Лаосу.

Высоко оценивая роль ВБ как одного из ведущих партнёров Вьетнама в области развития на протяжении более трёх десятилетий, заместитель премьер-министра Хо Куок Зунг подчеркнул, что поддержка Всемирного банка внесла важный вклад в социально-экономическое развитие страны по многим направлениям — от развития инфраструктуры, совершенствования институтов и подготовки трудовых ресурсов до продвижения зелёного роста и устойчивого развития. Особенно в области сельского хозяйства и охраны окружающей среды программы и проекты, реализуемые при поддержке ВБ, принесли практические результаты, способствуя укреплению потенциала управления водными ресурсами, обеспечению продовольственной безопасности, улучшению условий жизни населения, а также повышению способности адаптироваться и противостоять всё более ощутимым последствиям изменения климата.

Заместитель премьер-министра отметил, что Вьетнам относится к числу стран, наиболее серьёзно страдающих от изменения климата, особенно в районе Дельты Меконга и крупных речных бассейнов. В этих условиях обеспечение водной безопасности является не только насущной задачей сегодняшнего дня, но и долгосрочной стратегической миссией, имеющей важное значение для продовольственной безопасности, социальной стабильности, экономического развития и обеспечения средств к существованию населения.

Высоко оценив инициативу "Вода для будущего", выдвинутую Всемирным банком, заместитель премьер-министра подтвердил, что Правительство Вьетнама решительно поддерживает данную инициативу и готово тесно взаимодействовать с ВБ для её реализации во Вьетнаме. Ожидается, что она станет долгосрочной рамочной основой сотрудничества между двумя сторонами в сфере обеспечения водной безопасности, содействуя достижению целей устойчивого развития и повышению устойчивости к изменению климата.

Хо Куок Зунг предложил Всемирному банку продолжить оказание Вьетнаму технической поддержки, консультирование по вопросам политики, обмен международным опытом и эффективными моделями управления в области водных ресурсов. Одновременно он выразил надежду на содействие ВБ в обеспечении доступа Вьетнама к льготным финансовым ресурсам международных организаций, прежде всего к средствам Всемирного банка, для реализации исследовательских программ и инвестиционных проектов, направленных на обеспечение водной безопасности, безопасность водохранилищ и гидротехнических сооружений, а также адаптацию к изменению климата.

Поблагодарив заместителя премьер-министра за встречу, Сарадж Кумар Джа сообщил, что Всемирный банк тесно взаимодействует с вьетнамскими ведомствами, в частности с Министерством финансов и рядом других профильных органов, в работе над новой Рамочной программой партнёрства со страной на предстоящие пять лет. В ходе консультаций ВБ пришёл к выводу, что приоритеты Вьетнама в области водной безопасности, реагирования на изменение климата и устойчивого развития полностью соответствуют направлениям будущего сотрудничества Всемирного банка.

По словам Сараджа Кумара Джа, инициатива "Вода для будущего" и программы по обеспечению водной безопасности станут одним из важнейших пунктов повестки сотрудничества между ВБ и Вьетнамом. Всемирный банк стремится предоставить Вьетнаму не только финансовые ресурсы, но и знания, международный опыт, техническую поддержку и высококачественные консультационные услуги, чтобы помочь стране эффективно решать задачи развития на новом этапе.

Высоко оценив ведущую роль Вьетнама в присоединении к инициативе "Вода для будущего" уже на раннем этапе её реализации, Сарадж Кумар Джа отметил, что это создаёт прочную основу для расширения сотрудничества и разработки конкретных программ действий, отвечающих приоритетам развития Вьетнама. В настоящее время ВБ реализует ряд инвестиционных программ в Дельте Меконга, сосредоточенных на таких неотложных вопросах, как адаптация к засолению почв и вод, защита источников доходов населения и повышение устойчивости к последствиям изменения климата. Всемирный банк рассчитывает на взаимодействие с вьетнамскими органами для ускорения реализации проектов, уже находящихся на высокой стадии готовности, что позволит придать дополнительный импульс устойчивому развитию региона.

Кроме того, Всемирный банк готов сопровождать Вьетнам в исследованиях и мобилизации климатического финансирования и других международных источников средств для достижения целей адаптации к изменению климата, обеспечения водной безопасности и зелёного развития.

Подтверждая, что партнёрство между Всемирным банком и Вьетнамом является долгосрочным, эффективным и постоянно углубляющимся, Мариам Шерман подчеркнула, что ВБ всегда рассматривает Вьетнам как одного из приоритетных партнёров в регионе и готов продолжать сопровождать и поддерживать страну в достижении целей устойчивого развития, особенно в сфере адаптации к изменению климата и управления водными ресурсами.

ИЖВ/ВИА

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