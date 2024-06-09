Вьетнам и Венесуэла укрепляют традиционные отношения

8 июня во второй половине дня в здании Отдела ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям, принимает Министра иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Ивана Хиля Пинто. Фото: ВИА