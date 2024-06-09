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Вьетнам и Венесуэла укрепляют традиционные отношения

8 июня во второй половине дня в здании Отдела ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям, принял Министра иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Ивана Хиля Пинто, находящегося во Вьетнаме с официальным визитом.
  8 июня во второй половине дня в здании Отдела ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям, принимает Министра иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Ивана Хиля Пинто. Фото: ВИА  
Заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг высоко оценил важное значение визита Министра иностранных дел Венесуэлы во Вьетнам, выразив уверенность, что визит будет способствовать углублению традиционных тесных отношений и всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и Венесуэлой в контексте того, что две страны готовятся к празднованию 35-летия установления дипломатических отношений.

Глава Отдела ЦК КПВ по внешним связям подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение отношениям традиционной дружбы и всеобъемлющего партнерства с Венесуэлой. Он согласился, что обе стороны продолжат расширять и укреплять обмены делегациями на всех уровнях, сотрудничать и обмениваться опытом в социально-экономическом развитии и по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также активно поддерживать и защищать законные интересы друг друга в международных форумах и в рамках движения неприсоединения.

Он выразил удовлетворение по поводу нового развития двусторонних отношений по всем каналам, включая партийную дипломатию, государственную дипломатию и обмен между людьми, а также в стратегических областях сотрудничества, таких как нефть и газ, телекоммуникации и сельское хозяйство, после недавних визитов в Венесуэлу высокопоставленных вьетнамских руководителей.

"Вьетнам всегда ценит традиционную дружбу и всеобъемлющее партнерство с Венесуэлой", - подчеркнул он.
В свою очередь, выразив свое восхищение своим первым визитом во Вьетнам, Министр иностранных дел Иван Хиль Пинто высоко оценил большие достижения процесса "Доимой" (обновление), инициированного и возглавляемого Коммунистической партией Вьетнама (КПВ) за последние почти 40 лет, а также все более важную роль и положение Вьетнама в регионе и мире.

Он также подчеркнул важность тесных отношений между правящей в его стране Объединенной социалистической партией Венесуэлы (PSUV) и КПВ в укреплении фундамента двусторонних отношений и политического доверия на высоком уровне, а также в ориентации и развитии всеобъемлющего партнерства между двумя странами.

Он рассказал о направлениях и мерах, согласованных на переговорах с его вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном, включая организацию политических консультаций и скорейшее возобновление 4-го заседания Межправительственного комитета между Венесуэлой-Вьетнамом, а также координацию в организации мероприятий по празднованию 35-й годовщины дипломатических отношений, расширение обменов и сотрудничества между правящими партиями и министерствами, ведомствами, организациями и населенными пунктами двух стран в предстоящее время.

ВИА/ИЖВ

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