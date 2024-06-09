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Вьетнам и Венесуэла укрепляют традиционные отношения
Глава Отдела ЦК КПВ по внешним связям подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение отношениям традиционной дружбы и всеобъемлющего партнерства с Венесуэлой. Он согласился, что обе стороны продолжат расширять и укреплять обмены делегациями на всех уровнях, сотрудничать и обмениваться опытом в социально-экономическом развитии и по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также активно поддерживать и защищать законные интересы друг друга в международных форумах и в рамках движения неприсоединения.
Он выразил удовлетворение по поводу нового развития двусторонних отношений по всем каналам, включая партийную дипломатию, государственную дипломатию и обмен между людьми, а также в стратегических областях сотрудничества, таких как нефть и газ, телекоммуникации и сельское хозяйство, после недавних визитов в Венесуэлу высокопоставленных вьетнамских руководителей.
"Вьетнам всегда ценит традиционную дружбу и всеобъемлющее партнерство с Венесуэлой", - подчеркнул он.
В свою очередь, выразив свое восхищение своим первым визитом во Вьетнам, Министр иностранных дел Иван Хиль Пинто высоко оценил большие достижения процесса "Доимой" (обновление), инициированного и возглавляемого Коммунистической партией Вьетнама (КПВ) за последние почти 40 лет, а также все более важную роль и положение Вьетнама в регионе и мире.
Он также подчеркнул важность тесных отношений между правящей в его стране Объединенной социалистической партией Венесуэлы (PSUV) и КПВ в укреплении фундамента двусторонних отношений и политического доверия на высоком уровне, а также в ориентации и развитии всеобъемлющего партнерства между двумя странами.
Он рассказал о направлениях и мерах, согласованных на переговорах с его вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном, включая организацию политических консультаций и скорейшее возобновление 4-го заседания Межправительственного комитета между Венесуэлой-Вьетнамом, а также координацию в организации мероприятий по празднованию 35-й годовщины дипломатических отношений, расширение обменов и сотрудничества между правящими партиями и министерствами, ведомствами, организациями и населенными пунктами двух стран в предстоящее время.