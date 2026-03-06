Вьетнам и Великобритания усиливают сотрудничество в развитии рынка товарных деривативов

Посол Соединённого Королевства во Вьетнаме Иэн Фрю. (Фото: Газета Нянзан)

В целях содействия развитию рынка торговли товарными деривативами во Вьетнаме во второй половине дня 5 марта в Ханое Посольство и Генеральное консульство Соединённого Королевства во Вьетнаме совместно с Boston Consulting Group (BCG) организовали сессию по повышению потенциала в рамках сотрудничества Великобритания – Вьетнам. Мероприятие было посвящено обсуждению направлений формирования современного, прозрачного и интегрированного в международные рынки товарного и деривативного рынка — одного из ключевых компонентов дорожной карты создания Международного финансового центра (МФЦ) во Вьетнаме.



Выступая на открытии семинара, заместитель министра промышленности и торговли Нгуен Шинь Нят Тан отметил, что Вьетнам ориентируется на создание Международного финансового центра, способного обеспечить связь с региональными и глобальными рынками. При этом рынок товарных деривативов играет важную роль в повышении прозрачности рынка, содействии управлению ценовыми рисками для предприятий и привлечении международных инвестиционных потоков.



По словам заместителя министра Нгуен Шинь Нят Тана, Правительство издало постановление № 330/2025/NĐ-CP о создании и деятельности товарных бирж в рамках МФЦ во Вьетнаме. Документ формирует гибкую правовую базу, приближенную к международной практике, а также предусматривает модель независимого клирингового центра для повышения системной безопасности и эффективности управления рисками.



В 2025 году общий объём торгов на рынке достиг около 1,54 млн контрактов, увеличившись более чем на 34% по сравнению с предыдущим годом, а общий объём сделок превысил 1,9 квадриллиона донгов, что свидетельствует о постепенном улучшении ликвидности рынка.

Мероприятие было посвящено обсуждению направлений формирования современного, прозрачного и интегрированного в международные рынки товарного и деривативного рынка — одного из ключевых компонентов дорожной карты создания МФЦ во Вьетнаме. (Фото: Газета Нянзан)

Однако уровень связи между торговлей деривативами и внутренним рынком физических товаров пока остаётся ограниченным. В ближайшее время Вьетнам планирует поэтапно начать пилотные операции по торговле физическими товарами через биржи по ряду ключевых товарных позиций, что позволит формировать внутренние ориентирные цены и усилить роль страны в формировании цен на международном рынке.



Рабочие сессии проходили в интерактивном формате, сочетая групповые обсуждения, прямое голосование и практические ситуационные задания, что позволило органам управления более чётко определить конкурентные преимущества, существующие вызовы и приоритетные шаги на предстоящий период.



В рамках программы Growth Gateway правительство Великобритании, Министерство промышленности и торговли Вьетнама и Boston Consulting Group (BCG) реализовали ряд мероприятий по сравнительному анализу, профессиональному обучению и установлению связей с товарными биржами, клиринговыми центрами, а также ведущими технологическими поставщиками Великобритании.



В Соединённом Королевстве действует ряд финансовых институтов с международной репутацией, включая London Metal Exchange (LME), ICE Futures Europe и GMEX Group, чьи модели управления и клиринговые системы считаются мировыми стандартами. Британская сторона подтвердила готовность делиться практическим опытом для поддержки Вьетнама в формировании рыночной системы, соответствующей как внутренним условиям, так и международной практике.



Важным шагом в этом процессе стало принятие Правительством Вьетнама постановления № 330/2025/NĐ-CP, которое формирует открытую и гибкую правовую базу, приближенную к международной практике, для деятельности товарных бирж в рамках МФЦ. Постановление расширяет перечень торгуемых активов, включая сельскохозяйственную продукцию, энергоресурсы, металлы (за исключением золота), углеродные кредиты и некоторые цифровые активы, а также уточняет механизм спотовых и деривативных контрактов и предусматривает создание независимого клирингового центра для повышения безопасности и прозрачности рынка.



Согласно планам развития, начиная с 2026 года Вьетнам намерен пилотно внедрить торговлю физическими товарами по ряду ключевых сельскохозяйственных продуктов, гибко сочетая спотовые, форвардные и деривативные контракты. Ожидается, что данная модель позволит соединить производственные регионы с экспортёрами, перерабатывающими предприятиями, логистическими компаниями, складскими операторами, банками и инвесторами, формируя полноценную рыночную экосистему вокруг товарной биржи.



Рост доли экспортных товаров, торгуемых через биржи, как ожидается, будет способствовать повышению экспортных цен, укреплению устойчивости экспортной деятельности, а также окажет позитивный мультипликативный эффект на финансовый сектор, логистику и внутренний рынок.



Выступая на мероприятии, посол Соединённого Королевства во Вьетнаме Иэн Фрю высоко оценил роль Министерства промышленности и торговли Вьетнама, в частности Департамента управления и развития внутреннего рынка, в изучении международных стандартов и продвижении институциональных реформ для развития рынка торговли товарными деривативами.



Британская сторона также выразила уверенность, что Вьетнам обладает значительными преимуществами для того, чтобы стать одним из привлекательных региональных центров торговли товарами и деривативами, и подтвердила готовность продолжать сопровождать Вьетнам в процессе создания МФЦ и формирования современного и прозрачного товарного рынка.