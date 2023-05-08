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Вьетнам и Великобритания укрепляют стратегическое партнерство
Визит продемонстрировал уважение Вьетнама к королевской семье и стратегическому партнерству между Вьетнамом и Великобританией, тем самым еще больше укрепив прочные отношения и политическое доверие между странами. По этому случаю президент Вьетнама провел ряд встреч с главами государств, лидерами стран и международных организаций, чтобы подтвердить позицию Вьетнама, соответствующую его внешней политике независимости, самостоятельности и открытости. Вьетнам стремится вносить активный и ответственный вклад в общую работу международного сообщества.
Находясь в Лондоне, глава государства Вьетнама встретился с королем Чарльзом III и королевой Камиллой, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, спикером Палаты общин сэром Линдси Хойлом, заместителем спикера Палаты общин Найджелом Эвансом, государственным секретарем Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развития Джеймсом Клеверли, министром обороны Беном Уоллесом и другими британскими официальными лицами.
На этих встречах от имени государства и народа Вьетнама президент государства Тхыонг подтвердил, что страна Юго-Восточной Азии придает большое значение развитию стратегического партнерства с Великобританией. Он выразил надежду, что король и королевская семья продолжат активно поддерживать более глубокое и всестороннее многогранное сотрудничество между странами.
Король Чарльз III сказал, что британская королевская семья и лично король всегда уделяют внимание и поддерживают обновление и развитие Вьетнама, а также стратегическое партнерство между Вьетнамом и Великобританией.
Премьер-министр Сунак отметил, что потенциал двустороннего сотрудничества огромен, и пожелал расширить такую совместную работу в различных областях. Он поблагодарил Вьетнам за поддержку Великобритании в переговорах по участию страны во Всеобъемлющем и прогрессивном соглашении о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).
Британские официальные лица поделились своим мнением о значении визита президента Вьетнама Тхыонга, подчеркнув, что Вьетнам является ведущим партнером Великобритании в регионе, поскольку европейская страна ускоряет реализацию своей индо-тихоокеанской стратегии.
Стороны выразили желание расширять и углублять двустороннее сотрудничество в таких потенциальных сферах, как национальная оборона-безопасность, зеленая экономика, реагирование на изменение климата и возобновляемые источники энергии.
Президент Вьетнама Тхыонг также встретился с президентами Филиппин, Франции, Германии, Италии, Швейцарии, Словакии, Австрии, Монголии, Зимбабве и Израиля, генеральными губернаторами Австралии и Новой Зеландии, вице-президентом Гондураса, премьер-министрами Республики Корея, Австралии, Новой Зеландии, председателем Европейского совета и генеральным секретарем ОЭСР.
В ходе встреч лидеры договорились о дальнейшем развитии двусторонних связей в предстоящее время, способствуя миру, развитию и процветанию региона и всего мира.
По словам посла Вьетнама в Великобритании Нгуен Хоанг Лонга, поездка президента стала важнейшим событием в праздновании 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Великобританией, способствующим созданию нового импульса для мощного развития их стратегического сотрудничества на десятилетия вперед.