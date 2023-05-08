Вьетнам и Великобритания укрепляют стратегическое партнерство

Справа налево: вице-спикер Палаты общин Великобритании Найджел Эванс, президент Вьетнама Во Ван Тхыонг и Государственный секретарь по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Кеми Баденох (фото: ВИA