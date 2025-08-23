Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнам и Великобритания укрепляют сотрудничество в области полупроводников

Национальный инновационный центр (NIC) в сотрудничестве с посольством Великобритании во Вьетнаме недавно провел в Ханое Вьетнамско-британский форум по полупроводникам. Мероприятие объединило технологические предприятия, научно–исследовательские институты, университеты, организации и экспертов из обеих стран для развития сотрудничества в полупроводниковом секторе - одной из стратегических отраслей, определенных вьетнамской стороной и государством в качестве движущей силы социально-экономического роста в эпоху цифровой трансформации и международной интеграции.

Выступая на форуме, директор NIC Ву Куок Хи подчеркнул, что Вьетнам вступает в критическую стадию развития, стремясь к устойчивому росту на основе науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, при этом полупроводники признаны стратегической технологической отраслью.

Он отметил, что партия и государство приняли ряд важных политических решений, в том числе Резолюцию № 57 о прорывах в области развития науки и технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, а также стратегию развития полупроводниковой промышленности и программу развития кадрового потенциала в этом секторе.

«Мы стремимся сопровождать и создавать наиболее благоприятные условия для международных предприятий и организаций, в том числе для наших партнеров из Великобритании, с целью расширения сотрудничества в области исследований, разработок, производства и бизнеса во Вьетнаме», - подтвердил Ву Куок Хи.

Посол Великобритании во Вьетнаме Иэн Фрю поделился видением Великобритании в отношении полупроводниковой промышленности, подчеркнув, что обе страны ставят технологии в центр своих национальных стратегий роста, причем полупроводники играют в этом ключевую роль.

Он сказал, что, по его мнению, это мероприятие знаменует собой важное начало для установления новых связей и открытия новых возможностей, что позволит двум странам конкретизировать обязательства по стратегическому сотрудничеству и сделать полупроводники одним из столпов отношений между Вьетнамом и Великобританией.

На форуме представители обеих сторон провели углубленные дискуссии о планах развития полупроводниковой промышленности и потенциале сотрудничества стран в этом приоритетном секторе.

Британская сторона представила решения в области анализа и производства полупроводниковых материалов, а также переработки важных минералов, поделившись своим опытом в области исследований, обучения и сотрудничества в сфере проектирования микросхем, полупроводниковых материалов и фотонных устройств.

Вьетнамские участники также подтвердили свою приверженность поддержке обучения, исследований и разработки полупроводниковых продуктов с целью более глубокого вовлечения в глобальную цепочку поставок.

В рамках форума предприятия, научно-исследовательские институты и университеты обеих стран имели возможность встретиться, обменяться информацией, найти партнеров и наладить связи сотрудничества.

Британские предприятия и организации выразили большую заинтересованность в партнерстве с Вьетнамом в целях развития стратегических отраслей, таких как полупроводниковая промышленность и инновационные экосистемы, тем самым внося свой вклад в партнерство между Вьетнамом и Великобританией и принося практическую пользу обеим сторонам.

ВИА/ИЖВ

