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Вьетнам и Великобритания содействуют сотрудничеству в сфере высшего образования
В течение 4 рабочих дней делегация Вьетнама приняла участие во Всемирном образовательном форуме, в Форуме ректоров вьетнамских и британских университетов, встретилась с представителями Министерства образования и Министерства международной торговли Великобритании в городе Эдинбург (Шотландия), посетила 4 университета, провела переговоры с ректорами Имперского колледжа Лондона (ICL) и Кембриджского университета и встретилась с Обществом вьетнамской интеллигенции в Великобритании и Ирландии.
Приняв участие во Всемирном образовательном форуме и церемонии запуска Стратегии транснационального образования Британского Совета 20 ноября в Эдинбурге, заместитель министра Хоанг Минь Шон подчеркнул соответствие между Стратегией транснационального образования Британского Совета и Стратегией развития высшего образования Вьетнама и обсудил устойчивость, проблемы и расширение транснационального образования во Вьетнаме.
На Форуме ректоров вьетнамских и британских университетов в Эдинбурге с участием руководителей 23 университетов Великобритании, заместитель министра Хоанг Минь Шон подтвердил, что вьетнамские и британские вузы непрерывно укрепляют сотрудничество в сфере преподавания, исследования и академического обмена. Заместитель министра высоко оценил поддержку Великобритании через Британский Совет в реализации мероприятий по улучшению качества высшего образования во Вьетнаме и содействии сотрудничеству в области высшего образования между двумя странами, особенно в области инноваций, цифровой трансформации, трансформации энергетики, развития высококачественных человеческих ресурсов и повышения качества преподавания и обучения английскому языку во Вьетнаме.
22 ноября на двусторонней встрече с руководителями Министерства образования, Министерства международной торговли Великобритании и представителями Британского Совета в Эдинбурге обсуждались вопросы развития сотрудничества между Министерством образования и подготовки кадров Вьетнама и Министерством образования Великобритании и Министерством международной торговли Великобритании.
Визит делегации Вьетнама, приуроченный к 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Великобританией и 30-летию работы Британского Совета во Вьетнаме, открыл множество возможностей сотрудничества в сфере образования между двумя странами, особенно в области высшего образования и научных исследований. Таким образом, 9 меморандумов о взаимопонимании были подписаны между вьетнамскими партнерами и британскими университетами и предприятиями.