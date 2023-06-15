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Вьетнам и Великобритания работают над развитием партнерства в сфере ИКТ
Мероприятие, организованное Вьетнамской ассоциацией программного обеспечения и ИТ-услуг (VINASA), британской ассоциацией технологической торговли techUK, посольством Вьетнама и торговым представительством в Великобритании, представило потенциал ИКТ вьетнамских компаний и связало их с коллегами из Великобритании.
Посол Вьетнама в Великобритании Нгуен Хоанг Лонг выразил надежду, что в ближайшие пять лет технологии станут ключевой областью сотрудничества между двумя странами, особенно в области цифрового здравоохранения, финансовых центров и финансовых технологий.
В настоящее время Вьетнам занимает первое место в Юго-Восточной Азии по развитию ИКТ, а Великобритания является лучшим местом в мире для цифрового бизнеса. Общий доход вьетнамской индустрии ИКТ вырос с 30 миллиардов долларов США в 2013 году до 148 миллиардов долларов США сегодня, со среднегодовым темпом роста 10,5%, сказал Хоанг Ань Ту, заместитель директора Департамента международного сотрудничества при Министерстве информации и коммуникаций Вьетнама.
Ту сказал, что Вьетнам ищет партнеров в процессе цифровизации и считает британские технологические предприятия одними из своих лучших партнеров.
Заместитель председателя и генеральный секретарь VINASA Нгуен Тхи Тху Гианг отметила, что Вьетнам и Великобритания обладают большим потенциалом для сотрудничества в области ИКТ, которое охватывает разработку решений по цифровой трансформации для государственного и частного секторов; цифровую трансформацию для городов и городских районов; новые технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн и метавселенная; а также создание центров разработки ИТ/программного обеспечения.
Вьетнам, благодаря своему стратегическому расположению в регионе, также является для британских предприятий воротами для выхода на рынок АСЕАН, добавила она. Заместитель генерального директора techUK Энтони Уокер подчеркнул, что с учетом политики Великобритании, направленной на Индо-Тихоокеанский регион, и ее участия во Всеобъемлющем и прогрессивном соглашении о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), сотрудничество с Вьетнамом на правительственном, отраслевом, национальном и деловом уровнях является для Великобритании как никогда важным.
Дебби Дэвидсон, соучредитель и главный операционный директор компании Acclime, заявила, что спрос технологических компаний на переход к цифровым технологиям в сочетании с политикой цифровой трансформации, проводимой правительством Вьетнама, сделает страну привлекательным направлением для британского бизнеса в течение следующих пяти лет.
Между тем, Мохан Найду, управляющий директор FPT Software UK, отметил преимущества Вьетнама как развивающегося инновационного направления.
По его словам, в стране ежегодно выпускается 57 000 бакалавров в области информационных технологий, а благодаря процветающей индустрии ИТК Вьетнам занял второе место в мире по темпам роста цифровой экономики в 2022 году и, как ожидается, выйдет на первое место в 2024 году.