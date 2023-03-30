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Вьетнам и Великобритания провели 4-й диалог по оборонной политике

Вьетнам и Великобритания провели 4-й диалог по оборонной политике в Ханое 29 марта под председательством заместителя министра обороны Вьетнама генерал-полковника Хоанг Суан Чиена и баронессы Голди Д.Л., государственного министра Министерства обороны Великобритании. Об этом сообщили в ежедневной газете Quan doi Nhan dan (Народная армия). Чиен сказал, что, поскольку в этом году две страны отмечают 50-летие установления двусторонних дипломатических отношений, их стратегическое партнерство продолжает укрепляться, а сотрудничество в области обороны остается важным фактором двусторонних отношений.

Голди подтвердила, что связи в сфере обороны активно развиваются и демонстрируют хорошие результаты.

В ходе диалога обе стороны сошлись во мнении, что сотрудничество в области обороны продолжает осуществляться в правильном направлении и в соответствии с обязательствами стран в меморандуме о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству, подписанном в 2017 году, а также соглашениями, достигнутыми между министром обороны Вьетнама генералом Фан Ван Жаном и государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Беном Уоллесом во время официального визита последнего во Вьетнам в июле 2021 года.

Они отметили обнадеживающие результаты сотрудничества, особенно во взаимных визитах, обучении, миротворческих операциях Организации Объединенных Наций, оборонной промышленности, безопасности на море, гидрографии, геокосмическом пространстве и борьбе с торговлей людьми.

Сотрудничество в области обороны осуществлялось эффективно и предметно, что внесло значительный вклад во вьетнамско-британское стратегическое партнерство и взаимное доверие на благо каждой страны, а также регионального и глобального мира и стабильности.

Официальные лица предложили некоторые направления сотрудничества на ближайшее время, включая продолжение обмена делегациями и осуществление мероприятий по сотрудничеству в соответствии с подписанными соглашениями.

Чиен призвал Великобританию продолжать выделять стипендии и проводить технические курсы и курсы обучения английскому языку для вьетнамской стороны.

Вьетнам надеется получить помощь Великобритании для улучшения своего потенциала в областях, в которых европейская страна сильна, таких как кибербезопасность, гидрография и военно-морское дело, отметил он, добавив, что Вьетнам готов приветствовать британских военнослужащих, приезжающих изучать вьетнамский язык в Военно-научную академию и Национальную Академия обороны.

Что касается сотрудничества в миротворческих операциях ООН, Министерство обороны попросило Великобританию продолжать оказывать помощь в развитии вьетнамского центра подготовки миротворцев на региональном и международном уровнях, повышать потенциал специализированных сил и поддерживать кандидатуру Вьетнама на высокие должности в миссиях ООН и штаб-квартире ООН.

Что касается оборонной промышленности, Министерство обороны Вьетнама готово создать условия для того, чтобы британские предприятия представили свою продукцию, узнали о процедурах закупок продукции оборонной промышленности во Вьетнаме, а также изучили спрос и сильные стороны друг друга для эффективного осуществления сотрудничества в соответствии с законодательством, международной практикой, и возможности каждой стороны, добавил Чиен.

ВИА/ИЖВ

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