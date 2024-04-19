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Вьетнам и Великобритания подписали новое соглашение о борьбе с нелегальной миграцией

17 апреля в Лондоне Вьетнам и Великобритания подписали соглашение о расширении сотрудничества по борьбе с нелегальной миграцией. Полковник Ву Ван Хынг, заместитель директора департамента иммиграции Министерства общественной безопасности Вьетнама, и Майкл Томлинсон, министр по борьбе с нелегальной миграцией Великобритании, подписали совместное заявление о сотрудничестве, чтобы подтвердить тесное партнерство двух стран.

В соответствии с новым соглашением две страны обязуются укреплять сотрудничество в области сдерживающих коммуникационных кампаний, направленных на прекращение опасных путешествий на небольших лодках. Они также расширят обмен разведывательными данными для борьбы со злоупотреблениями при выдаче виз и продолжат содействовать процессу возвращения лиц, не имеющих права оставаться в Великобритании.

Обе стороны разработают совместный план действий по борьбе с торговлей людьми, чтобы предотвратить появление уязвимых людей и пресечь торговлю людьми.

В соответствии с соглашением, Вьетнам и Великобритания продолжат поддерживать прямые и эффективные механизмы и каналы связи для обмена информацией и продвижения легальных маршрутов.

Соглашение было подписано после состоявшегося 15 апреля диалога между министром общественной безопасности Вьетнама генералом То Ламом и министром внутренних дел Великобритании Джеймсом Клеверли, которые согласовали комплекс мер по борьбе со злоупотреблением визами, расширению обмена оперативной информацией, сдерживанию и продолжению успешного процесса возвращения нелегальных мигрантов из Великобритании на родину.

Выступая на церемонии подписания, Ву Ван Хынг сказал, что Вьетнам и Великобританию связывает прочное стратегическое партнерство, и они отмечают 51 год дипломатических отношений. Помимо сотрудничества в области торговли, образования, научных исследований, технологических инноваций и изменения климата, борьба с нелегальной миграцией и торговлей людьми имеет огромное значение и взаимовыгодна для обеих стран. Обе стороны намерены совместно работать над обеспечением безопасных и легальных маршрутов и защитой жертв торговли людьми.

Томлинсон сказал, что нелегальная миграция - это глобальная проблема, требующая глобальных решений. Это соглашение является важным шагом в сотрудничестве с ценным партнером, который гарантирует, что обе стороны будут работать сообща, чтобы положить конец эксплуатации со стороны банд, занимающихся контрабандой людей, и спасти жизни людей.

Он считает, что только благодаря тесному сотрудничеству с международными партнерами Великобритания сможет ликвидировать преступные сети, получающие прибыль от этой порочной торговли.

ВИА/ИЖВ

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