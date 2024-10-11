Вьетнам и Великобритания обещают бороться с торговлей людьми и нелегальной миграцией

Лыонг Там Куанг добавил, что Министерство общественной безопасности Вьетнама готово поделиться опытом с правоохранительными органами Великобритании в борьбе с организованной преступностью.



Отметив прогресс двусторонних и многосторонних связей с момента установления стратегического партнерства в 2010 году, он сказал, что Министерство общественной безопасности Вьетнама и Министерство внутренних дел Великобритании тесно сотрудничают в области борьбы с преступностью, миграции, управления пограничным контролем, борьбы с торговлей людьми и нелегальной миграцией. Они регулярно обмениваются информацией и эффективно реализуют Меморандум о взаимопонимании (МОВ) по вопросам миграции между правительствами Вьетнама и Великобритании, а также другой МОВ о сотрудничестве в борьбе с преступностью, связанной с торговлей людьми.

Говоря о будущем, обе стороны договорились продолжить реализацию подписанных документов о сотрудничестве, в частности, меморандумов о взаимопонимании по борьбе с преступностью, связанной с торговлей людьми, обмену иммиграционной информацией и вопросам миграции. Они также обязались продолжать реализацию Совместной декларации о сотрудничестве в области миграции, управления иммиграционными процессами, борьбы с торговлей людьми и нелегальной миграцией.

Для дальнейшего укрепления партнерства обе стороны будут способствовать обмену делегациями на всех уровнях для обмена информацией и опытом в борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией. Кроме того, они будут сотрудничать в проведении программ по предотвращению нелегальной миграции, расширении учебных курсов, направленных на улучшение технических и языковых навыков для управления иммиграцией и борьбы с нелегальной миграцией, а также в борьбе с преступлениями, связанными с технологиями, мошенничеством, финансовыми и банковскими преступлениями и отмыванием денег.