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Вьетнам и Великобритания намерены активизировать сотрудничество в области иммиграции
Во время своей рабочей встречи в Лондоне 23 марта обе стороны высоко оценили двустороннее сотрудничество в области иммиграции и предупреждения преступности, согласившись, что это является одним из важных столпов стратегического партнерства между двумя странами.
Обе стороны заявили, что рассматривают продвижение легальных каналов иммиграции как эффективный и долгосрочный способ достижения этой цели.
Они также рассмотрели ход реализации результатов первого диалога по вопросам миграции между Вьетнамом и Великобританией в августе 2022 года и обсудили подготовку ко второму мероприятию подобного рода, запланированному на этот год в Лондоне.
Посол Лонг поблагодарил должностных лиц Министерства внутренних дел Великобритании за их внимание к укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя народами.
Он предложил британской стороне продолжать создавать благоприятные условия для того, чтобы вьетнамская община в Великобритании могла стабильно жить, работать и учиться в стране, внося тем самым значительный вклад в двусторонние отношения.
Со своей стороны, Дженрик призвал к координации между двумя сторонами для организации значимых мероприятий в рамках празднования 50–й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Великобританией.
Он подтвердил готовность поддержать посольство в реализации конкретных мер по дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства.