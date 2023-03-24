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НОВОСТИ

Вьетнам и Великобритания намерены активизировать сотрудничество в области иммиграции

Вьетнам и Великобритания намерены активизировать сотрудничество в области иммиграции
  Посол в Великобритании Нгуен Хоанг Лонг (справа) и государственный секретарь Министерства внутренних дел Великобритании по вопросам иммиграции Роберт Дженрик. Фото: baoquocte.vn  
Посол Вьетнама в Великобритании Нгуен Хоанг Лонг и государственный секретарь Министерства внутренних дел Великобритании по вопросам иммиграции Роберт Дженрик обсудили возможность расширения возможностей легальной иммиграции для работников ряда отраслей, в которых Вьетнам обладает сильными сторонами, а Великобритания пользуется большим спросом.

Во время своей рабочей встречи в Лондоне 23 марта обе стороны высоко оценили двустороннее сотрудничество в области иммиграции и предупреждения преступности, согласившись, что это является одним из важных столпов стратегического партнерства между двумя странами.

Обе стороны заявили, что рассматривают продвижение легальных каналов иммиграции как эффективный и долгосрочный способ достижения этой цели.

Они также рассмотрели ход реализации результатов первого диалога по вопросам миграции между Вьетнамом и Великобританией в августе 2022 года и обсудили подготовку ко второму мероприятию подобного рода, запланированному на этот год в Лондоне.

Посол Лонг поблагодарил должностных лиц Министерства внутренних дел Великобритании за их внимание к укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя народами.

Он предложил британской стороне продолжать создавать благоприятные условия для того, чтобы вьетнамская община в Великобритании могла стабильно жить, работать и учиться в стране, внося тем самым значительный вклад в двусторонние отношения.

Со своей стороны, Дженрик призвал к координации между двумя сторонами для организации значимых мероприятий в рамках празднования 50–й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Великобританией.

Он подтвердил готовность поддержать посольство в реализации конкретных мер по дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства.

ВИА/ИЖВ

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