Вьетнам и Великобритания активизируют сотрудничество в борьбе с торговлей людьми

Вьетнам высоко оценивает помощь Великобритании в предотвращении торговли людьми и борьбе с ней и ожидает, что обе стороны продолжат сотрудничество и обмен опытом в этой области, сказал заместитель министра национальной обороны генерал-полковник Хоанг Суан Чиен.

На приеме в Ханое 16 августа в честь визита постоянного секретаря министерства внутренних дел Великобритании Мэтью Райкрофта генерал-полковник Чиен подчеркнул, что отношения сотрудничества между двумя странами активно развивались их лидерами в последнее время, в частности посредством визитов.

Офицер проинформировал своего гостя, что на основе меморандума о взаимопонимании (МВ) о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми, подписанного в ноябре 2018 года, Главное командование пограничной службы Министерства национальной обороны Вьетнама поддерживает эффективный механизм сотрудничества с Пограничным агентством Великобритании.

Обе стороны провели множество обменов и тренингов для обмена опытом и активно координируют свои действия в составлении руководств по предотвращению торговли людьми и борьбе с ней для вьетнамской стороны.

Генерал-полковник Чиен предложил Великобритании продолжить сотрудничество с вьетнамской стороной для эффективного выполнения МВ путем увеличения количества встреч, учебных курсов, обмена информацией и опытом.

Он предложил британской стороне рассмотреть возможность присоединения к Вьетнамской академии пограничной охраны для разработки учебных материалов и учебников по борьбе с торговлей людьми.

Со своей стороны, Райкрофт, который днем ранее был сопредседателем вьетнамско-британского диалога по вопросам миграции в Ханое, сказал, что Вьетнам является важным стратегическим партнером Великобритании.

По его словам, помимо сотрудничества в других сферах, двусторонняя координация в предотвращении и борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми также важна, поскольку приносит пользу обеим странам.

Чиновник воспользовался случаем, чтобы поздравить Вьетнам с тем, что он стал одной из стран-первопроходцев в регионе, активно занимающихся решением проблем, связанных с изменением климата.