Вьетнам и Бразилия укрепляют сотрудничество в сфере умного сельского хозяйства

В данном мероприятии приняли участие более 50 представителей государственных органов, научно-исследовательских институтов, отраслевых ассоциаций и деловых кругов двух стран.

В своём вступительном выступлении посол Вьетнама в Бразилии Буй Ван Нги подчеркнул впечатляющую динамику экономического развития Вьетнама: по прогнозам, в текущем году объём ВВП превысит 510 млрд долларов США, а экспорт продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства приблизится к 70 млрд долларов США. Страна, которая ранее сталкивалась с бедностью, сегодня превратилась в одного из ведущих мировых экспортёров кофе сорта робуста, риса, перца, орехов кешью и водной продукции.

Отмечая причины достигнутых успехов, он подчеркнул, что ключевую роль сыграла цифровая трансформация сельского хозяйства, включая применение интернета вещей (IoT), беспилотных летательных аппаратов, интеллектуальных датчиков и систем прослеживаемости на основе блокчейна, что позволило повысить производительность на 20–30% и сократить издержки.

По его словам, после повышения уровня двусторонних отношений до Стратегического партнёрства в ноябре 2024 года и принятия Плана действий на период 2025–2030 годов вьетнамско-бразильские связи вступили в стратегическую фазу развития. Объём двусторонней торговли в настоящее время составляет около 8 млрд долларов США, при этом стороны нацелены на достижение показателя в 15 млрд долларов США к 2030 году.

На фоне нарастающих глобальных вызовов, включая изменение климата, дефицит ресурсов, а также ужесточение требований к безопасности пищевых продуктов, прослеживаемости и низкоуглеродному производству, он отметил, что умное сельское хозяйство и устойчивые цепочки создания стоимости уже не являются выбором, а становятся неизбежным направлением развития. Учитывая, что и Вьетнам, и Бразилия отдают приоритет этому курсу, он подчеркнул значительный потенциал для углубления долгосрочного стратегического сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь Луиз Родригес, специальный советник по вопросам сельского хозяйства Министерства науки, технологий и инноваций Бразилии, заявил, что Бразилия готова делиться прорывными решениями в области искусственного интеллекта (ИИ), полупроводниковых технологий для сельскохозяйственных датчиков, а также редактирования генов сельскохозяйственных культур.

По его словам, содействие сотрудничеству между Бразильской корпорацией сельскохозяйственных исследований (Embrapa) и вьетнамскими партнёрами является ключевым фактором для передачи технологий в области управления холодовой цепочкой и точного земледелия.

Мирела Жанисе Эйдт, руководитель представительства Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии (MAPA), подтвердила, что двусторонние связи в аграрной сфере вышли на более содержательный этап после подписания в 2018 году Меморандума о взаимопонимании, охватывающего такие стратегические направления, как сельскохозяйственная техника, лесное хозяйство, рыболовство и биотопливо.

По её словам, Бразилия готова делиться передовым опытом в области ветеринарии, в частности в контроле ящура, а также в сфере устойчивого сельского хозяйства. Планируемое назначение Эйдт на должность сельскохозяйственного советника при Вьетнаме с февраля 2026 года, как ожидается, позволит наладить прямые каналы взаимодействия, ускорить совместные исследования и воплотить заявленные инновационные инициативы в конкретные результаты.

Нго Ван Тхань, директор проекта компании Alpha Capital, представил планы по использованию взаимодополняющих преимуществ сторон в трёх ключевых производственных направлениях. Бразилия будет поставлять во Вьетнам сорта и технологии выращивания персиковой пальмы (palm heart), что позволит в полной мере задействовать потенциал Вьетнама в переработке и экспорте этой продукции.

В свою очередь Вьетнам, являющийся одним из мировых лидеров по производству риса, передаст Бразилии высокоурожайные сорта риса, такие как фиолетовый и молочно-белый, а также технологии возделывания заливного риса для использования на обширных сельскохозяйственных угодьях страны.