НОВОСТИ
Вьетнам и Болгария стремятся к новому росту объемов торговли
Сегодня Вьетнам входит в число 40 крупнейших экономик мира, а его годовой торговый оборот превышает 700 миллиардов долларов США. Благодаря этой экономической мощи Вьетнам входит в число 20 стран с наибольшим объемом международной торговли и в число 15 стран, привлекающих прямые иностранные инвестиции (ПИИ), со среднегодовым темпом роста ПИИ в 5-6%.
Через Вьетнам болгарские фирмы могут получить доступ к рынку АСЕАН и другим международным партнерам благодаря вступлению страны в несколько соглашений о свободной торговле (ССТ), сказал он.
Он отметил, что в последнее время вьетнамские предприятия начали инвестировать за рубеж, в том числе в страны Европы и Америки, особенно в такие развивающиеся секторы, как информационные технологии, производство электромобилей, молочная промышленность и переработка сельскохозяйственной продукции. Поэтому он выразил желание, чтобы правительство Болгарии оказало всю возможную поддержку вьетнамским предприятиям для доступа и углубления их присутствия на болгарском рынке в целях взаимного развития.
Если болгарские предприятия рассматривают возможность инвестирования во Вьетнам в настоящее время, им следует сосредоточиться на инновациях, научных технологиях, цифровой трансформации и зеленом переходе, сказал он.
На 24-й сессии Вьетнамско-болгарской межправительственной комиссии заместитель министра экономики и промышленности Болгарии Николай Павлов подтвердил привлекательность инвестиционной среды Болгарии и специальные стимулы для вьетнамских компаний. Поскольку в Болгарии уже работает около 350 вьетнамских рабочих, трудовое сотрудничество представляет собой перспективный путь для дальнейшего взаимодействия, наряду с такими секторами, как сельское хозяйство, современные технологии и энергетика.
Согласно статистике Министерства промышленности и торговли Вьетнама (MoIT), за первые 10 месяцев этого года объем двусторонней торговли достиг 229,2 млн долларов США, что на 30,3% больше, чем в прошлом году. Положительное сальдо торгового баланса Вьетнама составило 105,3 миллиона долларов США, что было обусловлено экспортом таких ключевых товаров, как хлопковая пряжа, кофейные зерна, натуральный каучук, рис, орех кешью, одежда, сумки, кожаная и спортивная обувь, компьютеры, мобильные телефоны, электронные компоненты, офисная мебель, бытовые пластмассовые изделия и табачное сырье.
Чтобы использовать этот импульс, министерство призвало вьетнамские фирмы активно изучать болгарский рынок, искать партнеров и продвигать свою продукцию. Ожидается, что Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) еще больше увеличит экспорт Вьетнама и сделает Болгарию воротами для вьетнамских товаров на другие рынки ЕС. Сотрудничество с крупными сетями супермаркетов, такими как Billa и Fantastico, участие в высокопоставленных делегациях и посещение торговых ярмарок и форумов - это важные шаги для расширения доли рынка и популяризации вьетнамской продукции в Болгарии в ближайшие годы.