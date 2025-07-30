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НОВОСТИ

Вьетнам и Болгария обладают большим потенциалом для сотрудничества в морской сфере

24–25 июля, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Болгарии Нгуен Тхи Минь Нгует совершила рабочую поездку в город Варна — крупнейший центр морской экономики и судостроительной промышленности Болгарии. По информации корреспондента Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Центральной Европе, посол Нгуен Тхи Минь Нгует посетила Военно-морскую академию имени Вапцарова, после встречи с министром обороны Болгарии Атанасом Запряновым, состоявшейся 11 июля. Во время встречи с контр-адмиралом Калином Калиновым — директором академии, посол Нгуен Тхи Минь Нгует проинформировала о желании министра Запрянова усилить оборонное сотрудничество с Вьетнамом. Посол предложила конкретные направления взаимодействия, в том числе создание механизма диалога по вопросам оборонной политики, расширение академических обменов и обмена опытом между военными учебными заведениями двух стран.

Посол высоко оценила традиционное сотрудничество в сфере подготовки кадров между двумя странами, а также представила сильные стороны Вьетнама в морской сфере, подчеркнув стремление развивать сотрудничество с Военно-морской академией Вапцарова в области подготовки специалистов.

Со своей стороны, контр-адмирал Калин Калинов сообщил, что академия в настоящее время обучает около 250 военных и 3 500 гражданских курсантов, из которых 40–50% изучают информационные технологии, а 8% составляют иностранные студенты — это второй по величине показатель в Болгарии после Медицинского университета Софии. Военно-морская академия Вапцарова придаёт особое значение развитию высокотехнологичных направлений, таких как кибербезопасность и аэрокосмическая промышленность, и в настоящее время является одним из двух учебных заведений в Болгарии, преподающих эти специальности.

Контр-адмирал Калинов высоко оценил успехи вьетнамских курсантов, обучавшихся в академии, и выразил желание углубить сотрудничество с Вьетнамом, особенно в сфере гражданского морского образования, а также предложил содействие в установлении связей с вьетнамскими морскими университетами.

В рамках поездки посол Нгуен Тхи Минь Нгует также посетила судостроительный завод Dolphin — одно из крупнейших и современных судостроительных предприятий Болгарии. Во время приёма советник директора завода Пламен Манушев сообщил, что предприятие было основано в 1991 году, в настоящее время там работают более 550 высококвалифицированных инженеров и техников, а также около 200 контрактных рабочих.

Завод обладает возможностями по строительству и ремонту судов, соответствующих стандартам качества ЕС, НАТО и международных морских организаций. Манушев высоко оценил потенциал развития судостроительной отрасли Вьетнама и выразил желание установить сотрудничество с вьетнамскими предприятиями, в первую очередь в сфере поставки квалифицированной рабочей силы.

Посол Нгуен Тхи Минь Нгует отметила, что в ходе недавней встречи с министром труда и социальной политики Болгарии Бориславом Гутсановым стороны обсудили возможности трудового сотрудничества между двумя странами. Посол подтвердила готовность содействовать установлению контактов между судостроительным заводом Dolphin и вьетнамскими компаниями с целью развития эффективного и практического партнёрства, отвечающего интересам обеих сторон.

Варна — третий по величине город Болгарии, известный как «морская столица» страны. Это центр морской экономики, судостроения, туризма и культуры, а также место нахождения самого древнего в мире золотого клада — «Некрополя Варны», возраст которого превышает 6 500 лет.

ИЖВ/ВИА

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