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Вьетнам и Болгария обладают большим потенциалом для сотрудничества в морской сфере
Посол высоко оценила традиционное сотрудничество в сфере подготовки кадров между двумя странами, а также представила сильные стороны Вьетнама в морской сфере, подчеркнув стремление развивать сотрудничество с Военно-морской академией Вапцарова в области подготовки специалистов.
Со своей стороны, контр-адмирал Калин Калинов сообщил, что академия в настоящее время обучает около 250 военных и 3 500 гражданских курсантов, из которых 40–50% изучают информационные технологии, а 8% составляют иностранные студенты — это второй по величине показатель в Болгарии после Медицинского университета Софии. Военно-морская академия Вапцарова придаёт особое значение развитию высокотехнологичных направлений, таких как кибербезопасность и аэрокосмическая промышленность, и в настоящее время является одним из двух учебных заведений в Болгарии, преподающих эти специальности.
Контр-адмирал Калинов высоко оценил успехи вьетнамских курсантов, обучавшихся в академии, и выразил желание углубить сотрудничество с Вьетнамом, особенно в сфере гражданского морского образования, а также предложил содействие в установлении связей с вьетнамскими морскими университетами.
В рамках поездки посол Нгуен Тхи Минь Нгует также посетила судостроительный завод Dolphin — одно из крупнейших и современных судостроительных предприятий Болгарии. Во время приёма советник директора завода Пламен Манушев сообщил, что предприятие было основано в 1991 году, в настоящее время там работают более 550 высококвалифицированных инженеров и техников, а также около 200 контрактных рабочих.
Завод обладает возможностями по строительству и ремонту судов, соответствующих стандартам качества ЕС, НАТО и международных морских организаций. Манушев высоко оценил потенциал развития судостроительной отрасли Вьетнама и выразил желание установить сотрудничество с вьетнамскими предприятиями, в первую очередь в сфере поставки квалифицированной рабочей силы.
Посол Нгуен Тхи Минь Нгует отметила, что в ходе недавней встречи с министром труда и социальной политики Болгарии Бориславом Гутсановым стороны обсудили возможности трудового сотрудничества между двумя странами. Посол подтвердила готовность содействовать установлению контактов между судостроительным заводом Dolphin и вьетнамскими компаниями с целью развития эффективного и практического партнёрства, отвечающего интересам обеих сторон.
Варна — третий по величине город Болгарии, известный как «морская столица» страны. Это центр морской экономики, судостроения, туризма и культуры, а также место нахождения самого древнего в мире золотого клада — «Некрополя Варны», возраст которого превышает 6 500 лет.