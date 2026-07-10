НОВОСТИ
Вьетнам и Болгария активизируют практическое и устойчивое сотрудничество в сфере туризма
В ходе встречи стороны отметили, что туризм является одним из наиболее перспективных направлений двустороннего сотрудничества, способствующим не только экономическому развитию, но и расширению контактов между народами, укреплению взаимопонимания и созданию дополнительных возможностей для взаимодействия в области торговли, инвестиций, образования и культуры. Стороны также сошлись во мнении, что Вьетнам и Болгария заинтересованы в диверсификации туристических рынков, разработке новых туристических продуктов и расширении связей между туроператорскими компаниями двух стран.
Нгуен Тхи Минь Нгует предложила в ближайшее время приступить к разработке Программы сотрудничества в области туризма на 2027–2030 годы между Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерством туризма Болгарии. По её словам, документ создаст необходимую основу для регулярного проведения мероприятий по продвижению туризма, обмена информацией о рынке, подготовки кадров и развития взаимодействия между предприятиями отрасли. Посол также предложила активизировать организацию ознакомительных поездок, форумов деловых контактов (B2B), создать совместную базу данных туристических компаний двух стран, расширить продвижение туристического потенциала и туристических продуктов каждой из сторон, а также содействовать упрощению визовых процедур для организованных туристических групп.
Министр туризма Болгарии Илин Димитров высоко оценил предложения вьетнамской стороны и выразил согласие с необходимостью формирования новой договорно-правовой основы сотрудничества, отвечающей современным требованиям развития. Он подтвердил готовность в ближайшее время приступить к подготовке и согласованию проекта новой Программы сотрудничества в области туризма, которая заменит ранее подписанный документ. Говоря о приоритетах взаимодействия, министр отметил, что на первом этапе целесообразно сосредоточить усилия на расширении контактов между туристическими предприятиями двух стран посредством ознакомительных поездок по изучению рынка и форумов B2B, проводимых как в Болгарии, так и во Вьетнаме. По его мнению, формирование сети сотрудничества между предприятиями позволит более точно оценить рыночный спрос и создать основу для изучения возможности открытия прямого авиасообщения между двумя странами в будущем.
Стороны также подтвердили, что сотрудничество в области подготовки кадров должно стать одной из ключевых опор двустороннего взаимодействия в сфере туризма. Министр туризма Болгарии отметил, что в стране действует сеть университетов с большим опытом подготовки специалистов туристической отрасли, и выразил заинтересованность в установлении партнёрских связей с образовательными учреждениями Вьетнама.
Нгуен Тхи Минь Нгует подчеркнула, что Болгария подготовила не одно поколение вьетнамских студентов, многие из которых получили образование в области экономики, туризма и сферы услуг, что создаёт благоприятные предпосылки для восстановления и расширения сотрудничества в области подготовки кадров на новом этапе. Стороны договорились изучить возможности использования программ сотрудничества Европейского союза, прежде всего Erasmus+, для расширения обменов преподавателями и студентами, развития научных исследований и подготовки высококвалифицированных кадров для туристической отрасли.
Министр туризма Болгарии также подтвердил готовность взаимодействовать с компетентными ведомствами страны в целях дальнейшего упрощения процедур выдачи виз для граждан Вьетнама, совершающих туристические поездки.
Встреча прошла в конструктивной и дружественной атмосфере и позволила сторонам достичь широкого взаимопонимания относительно дальнейших направлений сотрудничества. Ожидается, что договорённости о расширении контактов между предприятиями, укреплении сотрудничества в области подготовки кадров, активизации продвижения туристического потенциала и разработке новой договорно-правовой базы придадут новый импульс развитию двустороннего сотрудничества в сфере туризма и будут способствовать дальнейшему укреплению традиционной дружбы и партнёрства между Вьетнамом и Болгарией.