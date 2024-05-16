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Вьетнам и Бельгия укрепляют связи в области законодательства
На приеме постоянный зампредседателя НС Чан Тхань Ман сказал, что Вьетнам всегда считает Бельгию важным партнером в ЕС. постоянный зампредседателя НС подчеркнул, что обеим сторонам необходимо продолжать дальнейшее содействие обмену делегациями высокого уровня, укреплять координацию действий и взаимную поддержку на региональных и международных межпарламентских форумах. Вьетнам готов служить мостом, помогающим развивать отношения Бельгия-АСЕАН и парламента Бельгии-Межпарламентская ассамблея АСЕАН (АИПА).
Отметив, что экономическое сотрудничество является основой двусторонних отношений, вьетнамский законодатель заявил, что у двух стран еще много возможностей для укрепления сотрудничества.
Для укрепления многогранного сотрудничества и взаимного политического доверия и понимания Чан Тхань Ман предложил двум странам активизировать обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, и по всем каналам, включая парламентский.
Постоянный зампредседателя НС выразил желание, чтобы Палата представителей Бельгии в скором времени завершила ратификацию соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), попросил Бельгию призвать ЕС к скорейшей отмене желтой карточки в отношении вьетнамских морепродуктов.
Министр Андре Флао, в свою очередь, сообщил, что парламент Бельгии завершил процедуры, связанные с соглашением о сотрудничестве между законодательными органами двух стран, и в скором времени передаст этот важный документ НС Вьетнама. Он сказал, что это станет очень хорошей основой для укрепления сотрудничества между парламентами и органами парламентов двух стран, тем самым способствуя более активному развитию отношений между двумя странами в предстоящее время.
Он сказал, что законодательные органы двух стран должны лучше выполнять свои контрольные функции и укреплять координацию в мониторинге реализации механизмов сотрудничества и соглашений между правительствами двух стран, а также важных проектов сотрудничества между двумя странами.
Чан Тхань Ман воспользовался этим случаем, чтобы поблагодарить Палату представителей Бельгии за ратификацию резолюции в поддержку жертв Агент «оранж» (AO)/диоксина во Вьетнаме, в разработку которой Андре Флао внес значительный вклад.
Он предложил обеим сторонам продолжать тесное сотрудничество и призвал бельгийскую сторону оказывать Вьетнаму более практическую поддержку в области финансов, технологий и повышения квалификации персонала в сфере борьбы с диоксинами.