Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам и Бельгия продвигают партнерство в области морских портов и логистики

Для бельгийских инвесторов открываются большие возможности в развитии морских портов во Вьетнаме, стране, владеющей береговой линией протяженностью более 3.200 км, говорится на конференции, состоявшейся 12 июня в бельгийском городе Анверс.
  На мероприятии. Фото: ВИА  
Конференция была организована посольством Вьетнама и Вьетнамским торговым представительством в Бельгии в сотрудничестве с Бельгийско-вьетнамским альянсом (BVA), Агентством содействия инвестициям и торговле Фландрии (FIT) и корпорацией The Beacon, с целью содействия вьетнамско-бельгийскому сотрудничеству в области морских портов и логистики. Мероприятие также предназначалось для подготовки к визиту премьер-министра Фландрии Яна Жамбона во Вьетнам в сентябре.

Выступая на мероприятии, Джамбон подчеркнул, что Вьетнам и Фландрия имеют много общего, в том числе морские порты. Тем не менее, он указал, что у обеих сторон остается достаточно возможностей для расширения своего торгового партнерства, добавив, что обеим сторонам следует использовать новые возможности Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) для содействия их устойчивому развитию.

По его словам, благодаря своей силе в цифровизации и мультимодальных перевозках Бельгия может помочь Вьетнаму в оптимизации развития и эксплуатации морских портов, чтобы использовать возможности и преодолевать проблемы в эпоху быстрой цифровизации.

Соглашаясь с оценками Джамбона о потенциале двустороннего сотрудничества в области интеллектуальных морских портов и логистики, посол Вьетнама Нгуен Ван Тхао сказал, что благодаря своим географическим преимуществам и стратегическому положению в международной морской сети Вьетнам уделяет большое внимание развитию системы морских портов и логистических центров. Он призвал бельгийские фирмы укреплять сотрудничество с Вьетнамом в этой сфере на взаимовыгодной основе.

На мероприятии бельгийские и вьетнамские фирмы поделились опытом и знаниями о возможностях в сфере морских портов и логистики во Вьетнаме, а также о проблемах в этой области.

Выступая перед корреспондентами ВИА в Брюсселе, Гир Дом, директор по Европе и США компании DEEP C, которая инвестировала во Вьетнам в течение 20 лет, сказал, что Вьетнам может похвастаться большими преимуществами в инфраструктуре морских портов и логистике. Страна с динамично развивающейся экономикой является привлекательным местом для иностранных инвестиций.

В то же время Марк ван Бувель, генеральный директор ICE-LOFT, сказал, что геостратегическое положение Вьетнама создает огромное преимущество в судоходстве, а 16 соглашений о свободной торговле (ССТ), которые Вьетнам подписал, включая EVFTA, также открывают большие возможности для морской транспорт и логистика. Он добавил, что в этом году, когда Вьетнам и Бельгия отмечают 50-летие своих дипломатических отношений, это хорошее время для дальнейшего развития двусторонних отношений сотрудничества, включая сотрудничество в области морских портов и логистики.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top