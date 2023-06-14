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Вьетнам и Бельгия продвигают партнерство в области морских портов и логистики
Выступая на мероприятии, Джамбон подчеркнул, что Вьетнам и Фландрия имеют много общего, в том числе морские порты. Тем не менее, он указал, что у обеих сторон остается достаточно возможностей для расширения своего торгового партнерства, добавив, что обеим сторонам следует использовать новые возможности Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) для содействия их устойчивому развитию.
По его словам, благодаря своей силе в цифровизации и мультимодальных перевозках Бельгия может помочь Вьетнаму в оптимизации развития и эксплуатации морских портов, чтобы использовать возможности и преодолевать проблемы в эпоху быстрой цифровизации.
Соглашаясь с оценками Джамбона о потенциале двустороннего сотрудничества в области интеллектуальных морских портов и логистики, посол Вьетнама Нгуен Ван Тхао сказал, что благодаря своим географическим преимуществам и стратегическому положению в международной морской сети Вьетнам уделяет большое внимание развитию системы морских портов и логистических центров. Он призвал бельгийские фирмы укреплять сотрудничество с Вьетнамом в этой сфере на взаимовыгодной основе.
На мероприятии бельгийские и вьетнамские фирмы поделились опытом и знаниями о возможностях в сфере морских портов и логистики во Вьетнаме, а также о проблемах в этой области.
Выступая перед корреспондентами ВИА в Брюсселе, Гир Дом, директор по Европе и США компании DEEP C, которая инвестировала во Вьетнам в течение 20 лет, сказал, что Вьетнам может похвастаться большими преимуществами в инфраструктуре морских портов и логистике. Страна с динамично развивающейся экономикой является привлекательным местом для иностранных инвестиций.
В то же время Марк ван Бувель, генеральный директор ICE-LOFT, сказал, что геостратегическое положение Вьетнама создает огромное преимущество в судоходстве, а 16 соглашений о свободной торговле (ССТ), которые Вьетнам подписал, включая EVFTA, также открывают большие возможности для морской транспорт и логистика. Он добавил, что в этом году, когда Вьетнам и Бельгия отмечают 50-летие своих дипломатических отношений, это хорошее время для дальнейшего развития двусторонних отношений сотрудничества, включая сотрудничество в области морских портов и логистики.