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Вьетнам и Бельгия поддерживают плодотворные 50-летние связи
По его словам, Вьетнам и Бельгия являются членами Международной организации Франкофонии (IOF) и имеют много общего в культуре, что является благоприятными условиями для укрепления их дружбы. Он добавил, что две страны регулярно обмениваются высокопоставленными делегациями.
Сельское хозяйство является одной из областей успешного сотрудничества между двумя странами, сказал дипломат, отметив, что обе стороны установили стратегическое партнерство в сельском хозяйстве с 2018 года. Бельгия является одной из двух сильнейших стран Европы в области сельского хозяйства, что делает ее отличным партнером для Вьетнама в построении и развитии сельскохозяйственной экономики, отметил он.
Что касается экономики, то после вступления в силу Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) двусторонняя торговля выросла на 60% в 2022 году до более чем 6 млрд. евро (6,46 млрд. долл. США) с 3,9 млрд. евро в 2021 году.
Расположенная в центре Европы, Бельгия является центром высоких технологий, в том числе производства полупроводниковых микросхем. По его словам, во время недавнего визита премьер-министра в Бельгию Вьетнам и Бельгия подписали соглашение о сотрудничестве в области исследований и производства полупроводниковых чипов во Вьетнаме, которое, как ожидается, станет ярким пятном в двустороннем партнерстве.
Дипломат также считает, что «зеленая», цифровая и циркулярная экономика также является перспективной областью для двустороннего сотрудничества.
В то же время сотрудничество в области культуры также привлекло большое внимание обеих стран, помогая соединить населенные пункты двух стран. По его словам, бельгийский город Намюр и вьетнамский город Хюэ установили побратимские отношения и регулярно проводят обмены в области культуры, искусства и сохранения наследия.
В апреле мэр Намюра возглавит художественную делегацию на фестиваль в Хюэ, в то время как в Бельгии будет проведен День Вьетнама, чтобы познакомить бельгийских друзей с вьетнамской культурной самобытностью, сказал посол, отметив, что содействие культурному обмену поможет народам двух стран углубить взаимопонимание, проложив путь для развития связей в других областях.
Дипломат также указал на другие перспективные направления двустороннего сотрудничества, включая образование и профессиональную подготовку.
Кроме того, Вьетнам и Бельгия поддерживают тесную координацию и сотрудничество в рамках многосторонних организаций. Обе страны были избраны в Совет ООН по правам человека на период полномочий 2023-2024 гг., рассказал он, выразив убеждение, что сотрудничество между двумя сторонами в рамках Совета будет способствовать развитию прав человека в мире, а также росту двусторонних связей.
Посол Нгуен Ван Тхао добавил, что в этом году, чтобы отпраздновать 50-летие двусторонних дипломатических отношений, во Вьетнаме будет проведено около 50 мероприятий во многих формах, включая ряд визитов на высоком уровне и тех, которые направлены на стимулирование культурного, торгового, инвестиционного и туристического сотрудничества. Визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Бельгию в декабре прошлого года стал отличным началом серии мероприятий.
Что касается мер по дальнейшему укреплению вьетнамско-бельгийских отношений, посол Тао подчеркнул, что необходимы надлежащая подготовка и соответствующие инвестиции для оптимизации потенциала сотрудничества с Бельгией во всех областях, особенно в сельском хозяйстве и высоких технологиях, обеспечивая выгоды для всех сторон.