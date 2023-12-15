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НОВОСТИ

Вьетнам и Беларусь укрепляют сотрудничество в области безопасности и борьбы с преступностью

Министр общественной безопасности Вьетнама генерал То Лам 13 декабря в Ханое принял и провел переговоры с делегацией Совета безопасности Беларуси во главе с ее государственным секретарем Вольфовичем Александром Григорьевичем. На переговорах министр То Лам подтвердил, что традиционная дружба между Вьетнамом и Беларусью всегда поддерживалась на основе высокого политического доверия, обширного сотрудничества и достижения практических результатов в сферах политики и дипломатии, безопасности, обороны, экономики и торговли. Стороны поддерживают контакты, обмены и визиты на высоком уровне между двумя странами, в частности, визит во Вьетнам премьер-министра Беларуси Романа Головченко с 6 по 9 декабря этого года.

По его словам, визит белорусской делегации является важным знаком в отношениях сотрудничества между двумя ведомствами в частности и между двумя странами в целом в области обеспечения национальной безопасности и общественного порядка.

Министерство общественной безопасности Вьетнама с удовлетворением отмечает, что договоренности, достигнутые между высшими руководителями двух сторон, и Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между министерством и Государственным секретариатом Совета безопасности Беларуси, подписанный в ноябре 2022 года в Минске, активно реализуются в таких областях, как обмен делегациями высокого уровня, обеспечение безопасности,а также предотвращение и борьба с преступностью.

В свою очередь, Александр Вольфович высоко оценил результаты сотрудничества двух ведомств и выразил надежду, что их взаимодействие будет и впредь развиваться до новых высот, соответствуя потенциалу обеих сторон и отвечая требованиям в новой ситуации.

То Лам и Александр Вольфович обсудили направления сотрудничества и конкретные программы по реализации плана взаимодействия двух сторон на 2024-2026 годы.

По итогам переговоров был подписан новый план сотрудничества на 2024-2026 годы.

ВИА/ИЖВ

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