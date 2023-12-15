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Вьетнам и Беларусь укрепляют сотрудничество в области безопасности и борьбы с преступностью
По его словам, визит белорусской делегации является важным знаком в отношениях сотрудничества между двумя ведомствами в частности и между двумя странами в целом в области обеспечения национальной безопасности и общественного порядка.
Министерство общественной безопасности Вьетнама с удовлетворением отмечает, что договоренности, достигнутые между высшими руководителями двух сторон, и Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между министерством и Государственным секретариатом Совета безопасности Беларуси, подписанный в ноябре 2022 года в Минске, активно реализуются в таких областях, как обмен делегациями высокого уровня, обеспечение безопасности,а также предотвращение и борьба с преступностью.
В свою очередь, Александр Вольфович высоко оценил результаты сотрудничества двух ведомств и выразил надежду, что их взаимодействие будет и впредь развиваться до новых высот, соответствуя потенциалу обеих сторон и отвечая требованиям в новой ситуации.
То Лам и Александр Вольфович обсудили направления сотрудничества и конкретные программы по реализации плана взаимодействия двух сторон на 2024-2026 годы.
По итогам переговоров был подписан новый план сотрудничества на 2024-2026 годы.