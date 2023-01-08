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Вьетнам и Багамские Острова установили дипломатические отношения
В тот же день совместное коммюнике было направлено Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу для распространения и объявления государствам-членам ООН.
Обращаясь после подписания, посол Вьетнама Данг Хоанг Жанг сказал, что установление дипломатических отношений с Багамскими Островами демонстрирует внешнюю политику Вьетнама, заключающуюся в многосторонности и диверсификации международных отношений, а также в том, что он является активным и ответственным членом международного сообщества.
Он подчеркнул, что две страны имеют много общих взглядов и позиций по региональным и глобальным вопросам в ООН и на других многосторонних форумах, и что это будет одним из направлений двустороннего сотрудничества.
Со своей стороны, посол Багамских Островов Стэн Одума Смит выразил удовлетворение по поводу установления дипломатических отношений с Вьетнамом, отметив, что у обеих сторон есть много областей для укрепления партнерства, таких как торговля, инвестиции, туризм и продовольственная безопасность.
После церемонии послы двух стран обсудили меры по развитию сотрудничества между их странами.
Охарактеризовав установление отношений как начало многопланового сотрудничества, они договорились организовать взаимные визиты и обменяться информацией, чтобы узнать о сильных сторонах и потенциале сотрудничества стран, особенно в сфере экономики, торговли, инвестиций, туризма, банковского дела, информационных технологий и сельского хозяйства.
Они также демонстрируют поддержку тесного сотрудничества в ООН и других многосторонних форумах.
С установлением дипломатических отношений с Багамскими Островами Вьетнам теперь поддерживает дипломатические отношения со 191 страной.