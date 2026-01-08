Вьетнам и АСЕАН становятся ключевыми экспортными рынками для Республики Корея

Согласно аналитическому отчёту о тенденциях импорта и экспорта за период 2021–2025 годов, опубликованному Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея, экспорт страны в Китай за пять лет резко сократился на 19,7%.

Экспорт в Китай снизился с 162,9 млрд долларов США в 2021 году до 155,8 млрд долларов США в 2022 году и 124,8 млрд долларов США в 2023 году, после чего в 2024 году незначительно восстановился до 133 млрд долларов США и в 2025 году составил 130,8 млрд долларов США, оставаясь значительно ниже прежних уровней.

По товарным категориям структурные изменения в экспорте проявились ещё более отчётливо. В 2025 году экспорт Республики Корея в Китай в традиционно ключевых позициях снизился в годовом выражении, в том числе по нефтехимической продукции до 16,27 млрд долларов США (минус 6,6%), по оборудованию беспроводной связи - до 7,33 млрд долларов США (минус 6,5%), а по общему машиностроению - до 6,28 млрд долларов США, что означает резкое падение на 62,8%. Снижение объясняется стремительным наращиванием производственных мощностей в Китае, что усилило конкуренцию с ключевыми отраслями промышленности Республики Корея.

Несмотря на сокращение экспорта в Китай, общий объём экспорта Республики Корея продолжал расти. В 2025 году совокупный экспорт достиг рекордного уровня в 709,7 млрд долларов США, чему способствовал «суперцикл» в полупроводниковой отрасли, обусловленный расширением применения искусственного интеллекта и развитием дата-центров. Существенную часть падения на китайском направлении компенсировали рынки США, АСЕАН и Вьетнама.

Экспорт Республики Корея в США за пять лет вырос на 28,2%, с 95,9 млрд долларов США в 2021 году до 122,9 млрд долларов США в 2025 году. На фоне введения Соединёнными Штатами взаимных тарифов и перестройки цепочек поставок ожидается сохранение этой восходящей тенденции.

АСЕАН, в частности Вьетнам и Таиланд, также продемонстрировал заметную динамику. Экспорт Республики Корея в страны АСЕАН за указанный период увеличился на 12,5%, достигнув 122,4 млрд долларов США в 2025 году, тогда как поставки во Вьетнам выросли на 10,8%, до 62,8 млрд долларов США.

За тот же период корейский экспорт в страны Центральной и Южной Америки увеличился с 25,8 млрд до 31 млрд долларов США, в Европейский союз, с 63,6 млрд до 70,1 млрд долларов США, на Ближний Восток, с 15,6 млрд до 20,4 млрд долларов США, а в Индию, с 15,6 млрд до 19,2 млрд долларов США.