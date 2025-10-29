НОВОСТИ
Вьетнам и Армения провели политические консультации в Ханое
Она также призвала к продолжению тесной координации и взаимной поддержке на многосторонних площадках и в международных организациях.
Обе стороны высоко оценили роль и эффективное взаимодействие между министерствами иностранных дел двух стран в продвижении двустороннего сотрудничества и договорились регулярно поддерживать механизм политических консультаций, а также ускорить подписание документов о сотрудничестве между двумя ведомствами.
Мнацакан Сафарян поздравил Вьетнам с успешным проведением церемонии подписания Конвенции ООН против киберпреступности (Ханойской конвенции), отметив активную, надёжную и ответственную роль Вьетнама в решении глобальных проблем.
Разделяя позицию своей вьетнамской коллеги о важности экономического сотрудничества и отмечая положительные результаты в торговле, объём двустороннего товарооборота достиг 1 млрд долларов США, что делает Армению вторым по величине торговым партнёром Вьетнама в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), он предложил обеим сторонам эффективно реализовывать Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, чтобы создать мощный импульс и прорыв в экономических и торговых связях.
Оба заместителя министров подтвердили важность межправительственного комитета по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству между двумя странами и приветствовали план проведения второго заседания комитета в следующем году.
Стороны также договорились рассмотреть возможность расширения сотрудничества в области обороны и безопасности, образования и подготовки кадров, культуры, науки и техники, туризма, а также межрегионального взаимодействия.
Обмениваясь мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, Ле Тхи Тху Ханг заявила, что Вьетнам готов выступать мостом для сотрудничества между Арменией и АСЕАН.
Обе стороны согласились с тем, что споры должны решаться мирными средствами, в соответствии с основополагающими принципами международного права и Уставом ООН.
Касаясь вопроса Восточного моря, стороны подтвердили важность обеспечения свободы судоходства и авиации, а также выразили поддержку урегулированию разногласий мирными средствами в соответствии с нормами международного права, в частности, Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).