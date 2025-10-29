Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам и Армения провели политические консультации в Ханое

Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг и её армянский коллега Мнацакан Сафарян провели вьетнамско-армянские политические консультации в Ханое 27 октября, в ходе которых рассмотрели состояние двусторонних отношений и обсудили пути их дальнейшего развития.
  Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг (справа) и её армянский коллега Мнацакан Сафарян на вьетнамско-армянских политических консультациях, прошедших в Ханое 27 октября. Фото: ВИА  
Ле Тхи Тху Ханг подчеркнула, что Вьетнам всегда придаёт большое значение традиционной дружбе и всестороннему сотрудничеству с Арменией, и предложила обеим сторонам активизировать встречи и взаимные визиты на всех уровнях, особенно на высшем уровне, с целью укрепления политического доверия.

Она также призвала к продолжению тесной координации и взаимной поддержке на многосторонних площадках и в международных организациях.

Обе стороны высоко оценили роль и эффективное взаимодействие между министерствами иностранных дел двух стран в продвижении двустороннего сотрудничества и договорились регулярно поддерживать механизм политических консультаций, а также ускорить подписание документов о сотрудничестве между двумя ведомствами.

Мнацакан Сафарян поздравил Вьетнам с успешным проведением церемонии подписания Конвенции ООН против киберпреступности (Ханойской конвенции), отметив активную, надёжную и ответственную роль Вьетнама в решении глобальных проблем.

Разделяя позицию своей вьетнамской коллеги о важности экономического сотрудничества и отмечая положительные результаты в торговле, объём двустороннего товарооборота достиг 1 млрд долларов США, что делает Армению вторым по величине торговым партнёром Вьетнама в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), он предложил обеим сторонам эффективно реализовывать Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, чтобы создать мощный импульс и прорыв в экономических и торговых связях.

Оба заместителя министров подтвердили важность межправительственного комитета по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству между двумя странами и приветствовали план проведения второго заседания комитета в следующем году.

Стороны также договорились рассмотреть возможность расширения сотрудничества в области обороны и безопасности, образования и подготовки кадров, культуры, науки и техники, туризма, а также межрегионального взаимодействия.

Обмениваясь мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, Ле Тхи Тху Ханг заявила, что Вьетнам готов выступать мостом для сотрудничества между Арменией и АСЕАН.

Обе стороны согласились с тем, что споры должны решаться мирными средствами, в соответствии с основополагающими принципами международного права и Уставом ООН.

Касаясь вопроса Восточного моря, стороны подтвердили важность обеспечения свободы судоходства и авиации, а также выразили поддержку урегулированию разногласий мирными средствами в соответствии с нормами международного права, в частности, Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил могилу Карла Маркса на кладбище Хайгейт в Лондоне

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил могилу Карла Маркса на кладбище Хайгейт в Лондоне

Утром 28 октября (по местному времени) Генеральный секретарь То Лам и его супруга Нго Фыонг Ли, а также делегация высокого уровня Вьетнама возложили венок к могиле вождя пролетариата Карла Маркса на кладбище Хайгейт в столице Лондоне.
ПОДРОБНЕЕ

Top