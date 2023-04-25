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Вьетнам и Аргентина договорились активизировать сотрудничество в законодательных вопросах
Он подтвердил стремление Вьетнама к дальнейшему углублению вьетнамко-аргентинского всеобъемлющего партнерства, заявив, что его визит будет способствовать укреплению и развитию двусторонней дружбы и сотрудничества на более существенной и эффективной основе.
Со своей стороны Киршнер сказала, что всегда считает Вьетнам одной из моделей развития Юго-Восточной Азии в частности и Азии в целом, которой восхищается Аргентина.
Она добавила, что когда она занимала пост президента Аргентины с 2007 по 2015 год, она всегда поддерживала развитие отношений с Вьетнамом, важным партнером Аргентины в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Два лидера обсудили ситуацию в мире и в каждой стране, общую озабоченность трудностями и проблемами, с которыми сталкиваются страны в связи с воздействием пандемии COVID-19 и последствиями сбоев в цепочках поставок, вызванных конфликтами в некоторых регионах мира.
Стороны договорились поддерживать тесное сотрудничество и координацию и обмениваться опытом законотворческой работы по таким вопросам, как помощь малоимущим, социальное обеспечение и национальное развитие, тем самым поддерживая друг друга в преодолении текущих глобальных трудностей и вызовов.
Они сказали, что на основе прекрасных политических отношений отношения между двумя законодательными органами также достигли прогресса и внесли важный вклад в укрепление двустороннего всеобъемлющего партнерства.
Лидеры высоко оценили организацию двумя странами бизнес-форума по случаю визита Выонг Динь Хюэ, подтвердив, что укрепление сотрудничества между предприятиями создаст важный импульс для деловых связей, обмена информацией и улучшения понимания рынка друг друга, способствуя улучшению жизни людей, а также экономической стабильности и государственному строительству и развитию в Аргентине и Вьетнаме.
По этому случаю высший законодатель Вьетнама пригласил Киршнера посетить Вьетнам, и последняя с удовольствием приняла приглашение.
Он также предложил Киршнеру создать условия для участия молодых аргентинских парламентариев в 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев в рамках Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет в Ханое в сентябре.