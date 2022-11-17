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Вьетнам и Ангола налаживают многогранное сотрудничество
Официальные лица обменялись мнениями о мерах и направлениях активизации сотрудничества в области политики и дипломатии, экономики, торговли, здравоохранения и образования, а также согласились рассмотреть механизмы сотрудничества и укрепить правовую базу для содействия двустороннему сотрудничеству.
Стороны договорились в ближайшее время организовать седьмое заседание вьетнамско-ангольской межправительственной комиссии в Луанде.
Хиеу высоко оценил положение и роль Анголы в Африке и выразил удовлетворение позитивными сдвигами в дружбе и многогранном сотрудничестве между двумя странами.
Заместитель министра выразил пожелание, чтобы оба министерства иностранных дел продолжили свою новаторскую роль в продвижении проверенных временем отношений во имя мира, сотрудничества и развития в регионе.
Со своей стороны, Лопес подтвердил, что правительство Анголы желает развивать многогранное сотрудничество с Вьетнамом и развивать партнерские отношения в экономике, торговле и инвестициях наравне с прекрасными политическими связями.
Прибывший чиновник сказал, что его сопровождают представители агентств по продвижению торговли и 15 ангольских предприятий, которые работают в различных сферах и хотят искать возможности сотрудничества во Вьетнаме.
Он подчеркнул, что ускорение Анголой диверсификации национальной экономики создаст значительные возможности для вьетнамских компаний.
Хиеу поблагодарил Анголу за поддержку проведения Вьетнамом выборов в Совет ООН по правам человека на 2023–2025 гг. и призвал африканскую страну поддержать кандидатуру Вьетнама на место в Комитете всемирного наследия (КВН) в 2023–2027 гг.
После переговоров официальные лица присутствовали на церемонии открытия фотовыставки о культуре, земле и народе Анголы, которая является частью мероприятий, посвященных 47-й годовщине установления двусторонних дипломатических отношений (12 ноября 1975 г.).
14 ноября министр иностранных дел Буй Тхань Шон устроил прием в честь ангольского чиновника.
Шон подтвердил, что Вьетнам готов работать вместе с Анголой над углублением двусторонних отношений прагматичным и эффективным образом.
Лопес подчеркнул, что Ангола придает большое значение давней дружбе с Вьетнамом – одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Анголой после обретения африканским государством независимости.
Обе стороны обсудили конкретные меры по налаживанию сотрудничества, такие как расширение торговли продукцией обеих сторон, такой как сельскохозяйственная и фармацевтическая продукция, древесина, а также расширение сотрудничества в области образования и обучения, нефти и газа, цифровой трансформации.
Они также договорились в ближайшее время провести переговоры и подписать важные документы для создания договорно-правовой базы сотрудничества.