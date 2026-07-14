Вьетнам и Алжир подтверждают курс на укрепление традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества

Генеральный секретарь Партии Фронта национального освобождения (ФНО) Абделькрим Бенмбарек принимает Посла Вьетнама Чан Куок Кханя, прибывшего с прощальным визитом по случаю завершения срока работы и возвращения на родину. Фото: ВИА