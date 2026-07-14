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НОВОСТИ

Вьетнам и Алжир подтверждают курс на укрепление традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества

Руководство партии ФНО подтвердило решимость продолжать укрепление и дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами, одновременно подчеркнув, что ФНО и Коммунистическая партия Вьетнама продолжат эффективно реализовывать положения Соглашения о сотрудничестве между двумя партиями, способствуя укреплению политических отношений и расширению взаимодействия в различных областях.
  Генеральный секретарь Партии Фронта национального освобождения (ФНО) Абделькрим Бенмбарек принимает Посла Вьетнама Чан Куок Кханя, прибывшего с прощальным визитом по случаю завершения срока работы и возвращения на родину. Фото: ВИА  
По сообщению корреспондента ВИА в Алжире, 13 июля, в преддверии завершения своей дипломатической миссии посол Вьетнама Чан Куок Кхань посетил с прощальным визитом штаб-квартиру правящей партии – Фронта национального освобождения (ФНО) в столице страны, где провёл рабочую встречу с её руководством.

Посла принял Генеральный секретарь партии ФНО Абделькрим Бенмбарек вместе с членами руководства партии и представителями ветеранов, принимавших участие в борьбе за независимость Алжира. На встрече Абделькрим Бенмбарек высоко оценил вклад Посла Чан Куок Кханя в течение его срока работы в развитие традиционной дружбы и многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Алжиром. Генеральный секретарь ФНО подчеркнул, что отношения солидарности и дружбы между народами двух стран строятся на прочной исторической основе, берущей начало в совместной борьбе против колониализма, всех форм угнетения, эксплуатации и господства в прошлом, а также в нынешнем общем стремлении к миру, независимости, процветанию, социальной справедливости и устойчивому развитию каждой из наций. Руководство партии ФНО подтвердило решимость продолжать укрепление и дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами, одновременно подчеркнув, что ФНО и Коммунистическая партия Вьетнама продолжат эффективно реализовывать положения Соглашения о сотрудничестве между двумя партиями, способствуя укреплению политических отношений и расширению взаимодействия в различных областях.

Посол Чан Куок Кхань поблагодарил руководство ФНО, а также государственные органы и организации Алжира за поддержку и тесное взаимодействие на протяжении всего срока своей работы, отметив, что это способствовало дальнейшему укреплению традиционной дружбы между двумя странами.

Он подтвердил, что Вьетнам неизменно придаёт большое значение отношениям дружбы и сотрудничества с Алжиром, который является одним из его ключевых партнёров в Африке. Посол также выразил уверенность, что связи между Коммунистической партией Вьетнама (КПВ) и ФНО будут и впредь укрепляться, играя важную политическую роль в дальнейшем развитии двусторонних отношений и повышении их практической отдачи. Посол Чан Куок Кхань выразил надежду, что генеральный секретарь ФНО в ближайшее время посетит Вьетнам. По его словам, такой визит будет способствовать продолжению обменов делегациями высокого уровня между двумя партиями и дальнейшему укреплению традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Алжиром на благо народов двух стран.

В ходе встречи стороны также отметили давние традиции солидарности и взаимной поддержки в борьбе за национальное освобождение. Они договорились бережно сохранять это историческое наследие и использовать его для расширения контактов между молодёжью, развития сотрудничества между политическими и общественными организациями, а также активизации взаимодействия в сферах экономики, торговли, инвестиций, образования и народной дипломатии.

ИЖВ/ВИА

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