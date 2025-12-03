Вьетнам и Азербайджан усиливают сотрудничество в области судебной реформы

Председатель Верховного народного суда Нгуен Ван Куанг провёл переговоры с делегацией Верховного суда Азербайджана во главе с Председателем и Председателем Судебно- правового совета Инамом Керимовым в Ханое 2 декабря.

Приветствуя визит, состоявшийся после установления стратегического партнёрства между Вьетнамом и Азербайджаном в мае 2025 года, Нгуен Ван Куанг отметил, что повышение уровня отношений создаёт прочную основу для укрепления двустороннего сотрудничества двух стран, а поездка Инама Керимова будет способствовать развитию взаимодействия между судебными системами обеих сторон.

Он подчеркнул, что у двух стран существуют многочисленные возможности для сотрудничества в различных областях, включая экономику, торговлю, инвестиции, культуру и обмены между людьми.

Он также проинформировал азербайджанскую делегацию о некоторых результатах судебной реформы в системе Народных судов Вьетнама, отметив, что наряду с реорганизацией судебной системы в направлении более компактного, эффективного и результативного аппарата, она активизировала цифровую трансформацию и добилась значительных достижений, уделяя при этом всё большее внимание повышению качества кадрового состава.

Нгуен Ван Куанг выразил надежду, что обе стороны будут активизировать обмены, а также обмен информацией и опытом в области судебных и правовых реформ.

Со своей стороны Инам Керимов призвал к укреплению двустороннего сотрудничества, а также к координации на международных правовых форумах.

Он также предложил сторонам делиться опытом в сфере судебной реформы и цифровой трансформации, а также содействовать обменам между судами двух стран на всех уровнях.