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Вьетнам и Азербайджан укрепляют традиционную дружбу
По его словам, Вьетнам проводит последовательную внешнюю политику независимости, самостоятельности, мира, сотрудничества и развития, диверсификации и многосторонности внешних отношений, придавая большое значение партийной дипломатии, рассматривая ее как важный канал создания политической основы для расширения и укрепления двусторонних связей с другими государствами.
Таир Будагов, в свою очередь, подтвердил, что двусторонние отношения построены на фундаменте дружбы и взаимного уважения. Он подчеркнул, что Партия «Ени Азербайджан» придает большое значение развитию отношений с Коммунистической партией Вьетнама, считая это очень важной политической основой для углубления вьетнамско-азербайджанских отношений, что отвечает интересам двух народов.
По глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, стороны обсудили развитие вьетнамо-азербайджанских отношений и направления связей между двумя партиями и странами на ближайшую перспективу, в том числе в области политики-дипломатии, экономики, торговли, образования, обмена опытом в области партийного строительства и обмена между народами.
Обе стороны договорились о направлениях реализации отношений сотрудничества между двумя Партиями и двумя странами в ближайшее время в областях политики, дипломатии, экономики, торговли, образования, обмена опытом партийного строительства и народной дипломатии. Обе стороны также обсудили вопросы координации действий на многосторонних форумах политических партий, региональных и международных форумах.
Стороны обсудили вопросы взаимной поддержки на форумах политических партий, региональных и международных форумах, включая обеспечение мира и безопасности в Восточном море в соответствии с международным правом и Уставом ООН, во имя мира и стабильности в регионе и во всем мире и в интересах народов двух стран.
По этому случаю было подписано соглашение о сотрудничестве между КПВ и YAP.