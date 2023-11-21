Вьетнам и Азербайджан укрепляют традиционную дружбу

Секретарь ЦК КПВ, глава Отдела по внешним связям ЦК КПВ Ле Хоай Чунг и Зампредседатель Партии «Ени Азербайджан» (Новый Азербайджан) (YAP), замглавы Центрального аппарата этой партии Таиром Будаговым подписали соглашение о сотрудничестве между КПВ и YAP. Фото: ВИA