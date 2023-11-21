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Вьетнам и Азербайджан укрепляют традиционную дружбу

20 ноября Секретарь ЦК КПВ, глава Отдела по внешним связям ЦК КПВ Ле Хоай Чунг провел переговоры с Зампредседателя Партии «Ени Азербайджан» (Новый Азербайджан) (YAP), замглавы Центрального аппарата этой партии Таиром Будаговым, находящимся с рабочим визитом во Вьетнаме.
  Секретарь ЦК КПВ, глава Отдела по внешним связям ЦК КПВ Ле Хоай Чунг и Зампредседатель Партии «Ени Азербайджан» (Новый Азербайджан) (YAP), замглавы Центрального аппарата этой партии Таиром Будаговым подписали соглашение о сотрудничестве между КПВ и YAP. Фото: ВИA  
Глава Отдела по внешним связям ЦК КПВ Ле Хоай Чунг подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение укреплению отношений дружбы и сотрудничества со странами – традиционными друзьями, включая Азербайджан, и подчеркнул важность углубления отношений между двумя правящими партиями, что способствует укреплению и развитию двусторонних отношений традиционной дружбы между Вьетнамом и Азербайджаном.

По его словам, Вьетнам проводит последовательную внешнюю политику независимости, самостоятельности, мира, сотрудничества и развития, диверсификации и многосторонности внешних отношений, придавая большое значение партийной дипломатии, рассматривая ее как важный канал создания политической основы для расширения и укрепления двусторонних связей с другими государствами.

Таир Будагов, в свою очередь, подтвердил, что двусторонние отношения построены на фундаменте дружбы и взаимного уважения. Он подчеркнул, что Партия «Ени Азербайджан» придает большое значение развитию отношений с Коммунистической партией Вьетнама, считая это очень важной политической основой для углубления вьетнамско-азербайджанских отношений, что отвечает интересам двух народов.

По глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, стороны обсудили развитие вьетнамо-азербайджанских отношений и направления связей между двумя партиями и странами на ближайшую перспективу, в том числе в области политики-дипломатии, экономики, торговли, образования, обмена опытом в области партийного строительства и обмена между народами.

Обе стороны договорились о направлениях реализации отношений сотрудничества между двумя Партиями и двумя странами в ближайшее время в областях политики, дипломатии, экономики, торговли, образования, обмена опытом партийного строительства и народной дипломатии. Обе стороны также обсудили вопросы координации действий на многосторонних форумах политических партий, региональных и международных форумах.

Стороны обсудили вопросы взаимной поддержки на форумах политических партий, региональных и международных форумах, включая обеспечение мира и безопасности в Восточном море в соответствии с международным правом и Уставом ООН, во имя мира и стабильности в регионе и во всем мире и в интересах народов двух стран.

По этому случаю было подписано соглашение о сотрудничестве между КПВ и YAP.

ВИА/ИЖВ

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