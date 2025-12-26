Вьетнам и Азербайджан активизируют сотрудничество в оборонной промышленности

Министр национальной обороны, генерал Фан Ван Зянг, провёл переговоры с министром оборонной промышленности Азербайджана Вугаром Мустафаевым в Ханое 25 декабря.

Выступая на переговорах, министр Фан Ван Зянг подчеркнул, что Вьетнам всегда придаёт большое значение укреплению традиционной дружбы с Азербайджаном, отношений, заложенных покойными президентами Хо Ши Мином и Гейдаром Алиевым, последующими поколениями руководителей и народами обеих стран, которые были выведены на уровень стратегического партнёрства в мае 2025 года.

По его словам, народ и армия Вьетнама высоко ценят неоценимую поддержку, оказанную азербайджанским народом в период борьбы Вьетнама за национальную независимость и воссоединение страны, а также в нынешнем деле развития страны.

Он отметил, что оборонное сотрудничество между Вьетнамом и Азербайджаном развивается в соответствии с ориентирами, заданными руководителями двух стран и оборонными ведомствами, а также на основе подписанных соглашений о сотрудничестве, принося позитивные результаты, особенно в области обмена делегациями на различных уровнях и в оборонной промышленности.

По его словам, взаимодействие в сфере оборонной промышленности привлекает пристальное внимание обеих сторон и уже дало обнадёживающие плоды, включая взаимные визиты, рабочие встречи, поддержку и участие в международных выставках оборонной продукции, проводимых в каждой стране.

Заглядывая вперёд, генерал Фан Ван Зянг предложил ускорить подписание соглашений о сотрудничестве в оборонной промышленности для углубления взаимодействия с учётом взаимных потребностей и возможностей; активизировать обмен делегациями на всех уровнях; поддерживать и принимать участие в выставках оборонной промышленности, проводимых каждой из сторон; продвигать военную торговлю; рассмотреть вопросы совместного производства и передачи технологий, а также подготовки квалифицированных кадров.

В связи с тем, что Вьетнам планирует провести в 2026 году третью Международную выставку обороны, Фан Ван Зянг пригласил Вугара Мустафаева, представителей органов оборонной промышленности и оборонные предприятия Азербайджана посетить страну, принять участие в мероприятии и представить свою продукцию.

В ответ министр Вугар Мустафаев подчеркнул, что его визит отражает поступательное развитие двусторонних связей в сфере оборонной промышленности.

Высоко оценив многолетнюю координацию в области экономики, энергетики, торговли и технологий, с особым акцентом на оборонную промышленность, он подтвердил готовность Азербайджана углублять сотрудничество по согласованным направлениям, прежде всего в сфере оборонной промышленности, исходя из общих интересов и потребностей, с тем чтобы и дальше способствовать эффективному развитию всего комплекса двусторонних отношений.