НОВОСТИ
Вьетнам и Австрия укрепляют оборонное сотрудничество ради мира и развития
На встрече посол выразил стремление углубить и повысить эффективность оборонного сотрудничества между Вьетнамом и Австрией в соответствии с общей динамикой двусторонних отношений, а также сотрудничеством между Вьетнамом и Европейским союзом (ЕС).
Посол подтвердил приверженность Вьетнама внешнеполитическому курсу независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многовекторности и диверсификации международных отношений. Он подчеркнул, что Вьетнам последовательно реализует оборонную политику «четырёх не» и решительно настаивает на мирном урегулировании всех споров и разногласий на основе международного права
Посол Ву Ле Тай Хоанг поблагодарил Правительство и Министерство обороны Австрии за оказанную в последние годы помощь в форме ОПР (официальной помощи развитию), включая предоставление пожарных машин и медицинского оборудования для военных госпиталей. Он приветствовал намерение Австрии продолжить поддержку Вьетнама в будущем.
Посол предложил активизировать обмен делегациями и диалогами на различных уровнях, особенно на высоком, с целью укрепления взаимопонимания и доверия, а также для обсуждения конкретных направлений сотрудничества в сферах подготовки кадров, участия в миротворческих миссиях ООН, промышленности обороны, кибербезопасности, реагирования на стихийные бедствия и проведения спасательных операций.
В свою очередь, заместитель министра Арнольд Каммель выразил положительные впечатления от визита во Вьетнам в июле 2024 года (в качестве представителя ЕС он принял участие в церемонии представления вьетнамской версии Руководства по общей политике безопасности и обороны ЕС). Он подтвердил, что Вьетнам является всё более важным партнером Австрии в Юго-Восточной Азии, и согласился с необходимостью совместного планирования и определения приоритетов для продвижения оборонного сотрудничества между двумя странами на более практичный и эффективный уровень в ближайшее время.
Господин Каммель отметил, что Австрия обладает более чем 60-летним опытом участия в миротворческих операциях ООН, имеет развитую оборонную промышленность и уделяет большое внимание спасательным операциям, а также борьбе с нетрадиционными угрозами безопасности, особенно в сфере кибербезопасности. По его словам, расширение оборонного сотрудничества будет способствовать дальнейшему углублению двусторонних отношений, особенно в преддверии 55-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Австрией в 2027 году.