Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам и Австрия укрепляют оборонное сотрудничество ради мира и развития

Посол Ву Ле Тхай Хоанг выразил стремление продвигать практическое и эффективное оборонное сотрудничество между Вьетнамом и Австрией в соответствии с общей динамикой двусторонних отношений, а также сотрудничеством между Вьетнамом и Европейским союзом (ЕС).
  Господин Ву Ле Тхай Хоанг (слева), Посол Вьетнама в Австрийской Республике, вручает памятный сувенир доктору Арнольду Каммелю, Первому заместителю министра обороны Австрии. Фото: ВИА  
Посол Вьетнама в Австрийской Республике Ву Ле Тхай Хоанг нанес вежливый визит и провел рабочую встречу с Первым заместителем министра обороны Австрии доктором Арнольдом Каммелем.

На встрече посол выразил стремление углубить и повысить эффективность оборонного сотрудничества между Вьетнамом и Австрией в соответствии с общей динамикой двусторонних отношений, а также сотрудничеством между Вьетнамом и Европейским союзом (ЕС).

Посол подтвердил приверженность Вьетнама внешнеполитическому курсу независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многовекторности и диверсификации международных отношений. Он подчеркнул, что Вьетнам последовательно реализует оборонную политику «четырёх не» и решительно настаивает на мирном урегулировании всех споров и разногласий на основе международного права

Посол Ву Ле Тай Хоанг поблагодарил Правительство и Министерство обороны Австрии за оказанную в последние годы помощь в форме ОПР (официальной помощи развитию), включая предоставление пожарных машин и медицинского оборудования для военных госпиталей. Он приветствовал намерение Австрии продолжить поддержку Вьетнама в будущем.

Посол предложил активизировать обмен делегациями и диалогами на различных уровнях, особенно на высоком, с целью укрепления взаимопонимания и доверия, а также для обсуждения конкретных направлений сотрудничества в сферах подготовки кадров, участия в миротворческих миссиях ООН, промышленности обороны, кибербезопасности, реагирования на стихийные бедствия и проведения спасательных операций.

В свою очередь, заместитель министра Арнольд Каммель выразил положительные впечатления от визита во Вьетнам в июле 2024 года (в качестве представителя ЕС он принял участие в церемонии представления вьетнамской версии Руководства по общей политике безопасности и обороны ЕС). Он подтвердил, что Вьетнам является всё более важным партнером Австрии в Юго-Восточной Азии, и согласился с необходимостью совместного планирования и определения приоритетов для продвижения оборонного сотрудничества между двумя странами на более практичный и эффективный уровень в ближайшее время.

Господин Каммель отметил, что Австрия обладает более чем 60-летним опытом участия в миротворческих операциях ООН, имеет развитую оборонную промышленность и уделяет большое внимание спасательным операциям, а также борьбе с нетрадиционными угрозами безопасности, особенно в сфере кибербезопасности. По его словам, расширение оборонного сотрудничества будет способствовать дальнейшему углублению двусторонних отношений, особенно в преддверии 55-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Австрией в 2027 году.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл очередное заседание правительства за июль

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл очередное заседание правительства за июль

Утром 7 августа 2025 года Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на очередном заседании Правительства за июль, которое проходило в онлайн-формате с 34 провинциями и городами с целью обсуждения социально-экономической ситуации, освоения государственного капитального инвестирования, хода реализации трёх национальных целевых программ, реорганизации организационной структуры и двухуровневой модели местной администрации, а также определения приоритетных задач на ближайший период.
ПОДРОБНЕЕ

Top