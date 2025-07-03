Вьетнам и Австралия укрепляют торговые, энергетические и промышленные партнерства

Церемония подписания меморандума о сотрудничестве по развитию конкурентного рынка электроэнергии между Правлением электроэнергетики Вьетнама и посольством Австралии во Вьетнаме. Фото: Министерство промышленности и торговли



Министр подчеркнул, что механизмы сотрудничества между двумя странами на уровне министров, включая диалог на уровне министров по торговле и диалог по энергетике и полезным ископаемым, играют важную роль в развитии многогранного сотрудничества. Он предложил двум сторонам согласовать в ближайшее время дату проведения первой сессии диалога по энергетике и минералам в этом году.



Пользуясь случаем, он призвал посольство Австралии к координации действий по определению эффективных мер для достижения цели двусторонней торговли в 20 миллиардов долларов США и удвоения двусторонних инвестиций в ближайшие годы. Министр Нгуен Хонг Зиен выразил уверенность, что благодаря своему обширному дипломатическому опыту Джиллиан Берд успешно справится со своими обязанностями и внесет значительный вклад в дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Австралией во всех областях.Министр подчеркнул, что механизмы сотрудничества между двумя странами на уровне министров, включая диалог на уровне министров по торговле и диалог по энергетике и полезным ископаемым, играют важную роль в развитии многогранного сотрудничества. Он предложил двум сторонам согласовать в ближайшее время дату проведения первой сессии диалога по энергетике и минералам в этом году.Пользуясь случаем, он призвал посольство Австралии к координации действий по определению эффективных мер для достижения цели двусторонней торговли в 20 миллиардов долларов США и удвоения двусторонних инвестиций в ближайшие годы.

Согласившись с министром Нгуен Хонг Зиеном, Джиллиан Берд предложил обеим сторонам совместно работать над организацией механизмов диалога во Вьетнаме в 2025 году.



Она также поделилась текущими и будущими приоритетами правительства Австралии в отношении Вьетнама, выразив надежду, что министр поддержит соглашения в рамках австралийской программы Aus4Growth, особенно проекты по переходу к энергетике с общим бюджетом около 18 миллионов AUD (почти 11,8 миллионов USD).



Что касается многостороннего и регионального сотрудничества, дипломат выразила признательность за тесную координацию и поддержку Вьетнама в 2025 году, когда Австралия будет выполнять функции секретаря Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ВТПСП). Она также подтвердила, что ее страна будет поддерживать Вьетнам, когда тот возьмет на себя эту ответственность в 2026 году.



Австралия продолжит помогать Вьетнаму и другим странам-членам в реализации зоны свободной торговли АСЕАН - Австралии - Новой Зеландии (AANZFTA) и Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) посредством финансирования программы «Региональная торговля в целях развития» (RT4D), - продолжила она.



Посол Джиллиан Берд воспользовался случаем, чтобы пригласить министра выступить с речью на ежегодном саммите Financial Review Asia Summit 2025, который пройдет в Сиднее в сентябре этого года.



В ходе встречи министр Нгуен Хонг Зиен поблагодарил правительство Австралии за его поддержку в рамках программ сотрудничества и пакетов помощи, которые расширились как по форме, так и по стоимости и сосредоточены на важнейших областях, в частности на переходе к энергетике.



Он призвал посла к постоянной поддержке и тесной координации для плодотворной реализации механизмов сотрудничества между его министерством и Австралией, направленных на развитие отношений двух стран в области торговли, энергетики и промышленности.



По этому случаю обе стороны стали свидетелями подписания меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в развитии конкурентного рынка электроэнергии между министерством электроэнергетики Вьетнама и посольством Австралии во Вьетнаме.



Согласно статистике, в первой половине 2025 года объем торговли между двумя странами достиг 6,8 миллиарда долларов США, в том числе 3,1 миллиарда долларов США - экспорт Вьетнама в Австралию и 3,7 миллиарда долларов США - импорт из Австралии, что соответственно на 0,5% меньше и на 0,4% больше, чем годом ранее.



