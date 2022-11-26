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Вьетнам и Австралия укрепляют оборонное сотрудничество
Фан Ван Жанг поблагодарил Австралию за эффективную поддержку Вьетнама в миротворческих операциях ООН, особенно в транспортировке полевого госпиталя 2-го уровня в Южный Судан, заявив, что это является демонстрацией ответственности каждой стороны за общие международные вопросы.
Со своей стороны, Марлес выразил удовлетворение плодотворным развитием вьетнамско-австралийского стратегического партнерства и высоко оценил двустороннее оборонное сотрудничество, заявив, что он надеется, что в ближайшем будущем отношения поднимутся на новый уровень.
На переговорах министры согласились, что обе стороны тесно скоординировали и эффективно реализовали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области обороны, подписанный в 2010 году, и Декларацию об общем видении развития сотрудничества в области обороны, подписанную в 2010 году.
Они сошлись о том, что оборонное сотрудничество между Вьетнамом и Австралией по-прежнему имеет большой потенциал для развития.
Хозяин и гость договорились продолжать эффективно реализовывать существующие области сотрудничества в области обороны в соответствии с подписанными соглашениями и считать существующие документы о сотрудничестве подходящими для двусторонних отношений, уделяя особое внимание укреплению обмена делегациями всех уровней, поддержанию эффективности механизма Политического диалога на уровне заместителя министра обороны и реализующих консультаций.
Стороны также будут развивать сотрудничество в области обучения, военной медицины и ликвидации послевоенных последствий, и рассмотреть возможность активизации сотрудничества в областях, где у них есть потенциал и спрос.
Что касается сотрудничества ООН в области миротворчества, Вьетнам предложил Австралии продолжать оказывать помощь в доставке своего полевого госпиталя в Южный Судан, с тем согласился австралийский чиновник, помогать стране Юго-Восточной Азии в повышении потенциала Центра подготовки миротворцев и поддерживать кандидатуру Вьетнама на высокие позиции в миссиях и штаб-квартире ООН.
В ходе переговоров официальные лица сверили мнения о региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес, включая безопасность и свободу судоходства и пролета в Восточном море. Они подчеркнули важность поддержания доверия, мирной и стабильной обстановки и сотрудничества для взаимного развития, придавая большое значение центральной роли АСЕАН.
Стороны договорились о дальнейшем укреплении координации и взаимной поддержки на региональных и международных механизмах и форумах.
Утром того же дня австралийский гость нанес визит вежливости премьер-министру Фам Минь Тьиню.