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Вьетнам и Австралия сотрудничают для эффективного выполнения соглашений о свободной торговле
Кроме того, обе стороны выразили удовлетворение впечатляющими результатами роста двусторонней торговли с двусторонним товарооборотом в размере 15,7 млрд. долл. США в 2022 году, что сделало Австралию седьмым по величине торговым партнером Вьетнама.
Впечатляющие результаты торговли являются признанием усилий двух сторон по развитию экономического и торгового сотрудничества, эффективного использования соглашений о свободной торговле, членами которых являются две страны, таких как Соглашение о создании зоны свободной торговли АСЕАН-Австралия-Новая Зеландия (AANZFTA), Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (RCEP), а также решительные меры и гибкая политическая деятельность правительств двух стран; в котором есть усилия Министерства промышленности и торговли и Министерства иностранных дел и торговли Австралии в последние годы.
В ответ на 50-летие дипломатических отношений между Вьетнамом и Австралией, в целях дальнейшего продвижения двусторонней торговли в сбалансированном и устойчивом направлении, обе стороны договорились содействовать реализации ряда важных направлений сотрудничества.
В частности, продолжать продвигать процесс открытия рынка, содействовать экспорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, таких сильных сторон друг друга, как маракуйя, помело, свежесрезанные цветы из Вьетнама; мед, моллюски, кенгуру и оленина из Австралии.
Кроме того, важно укреплять торгово-инвестиционное сотрудничество в сфере добычи и переработки угля, сжиженного природного газа и полезных ископаемых.
Обе стороны также сосредоточили внимание на техническом сотрудничестве и инвестициях в области сельского хозяйства; обменах опытом в области продвижения торговли и цепочки поставок; перевозках (например, программа Aus4Transport), содействии подписанию Протокола, изменяющего и дополняющего вьетнамско-австралийское авиационное соглашение.
Ожидается, что подписание 2 Меморандумов о взаимопонимании по созданию механизма диалога на уровне министров по вопросам торговли, энергетики и полезных ископаемых в 2023 году создаст важный канал обмена между государственными органами и бизнес-сообществом для дальнейшего продвижения сотрудничества в этих областях.
Согласно статистике Министерства промышленности и торговли, за первые 2 месяца 2023 года импортно-экспортный оборот Вьетнама с Австралией достиг 2 млрд. долл. США; при этом экспортный оборот Вьетнама в Австралию достиг 769,4 млн. долл. США, а импортный оборот Вьетнама из Австралии - 1,2 млрд. долл. США.