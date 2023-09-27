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Вьетнам и Австралия сотрудничают в предотвращении преступлений, связанных с наркотиками

26 сентября Департамент милиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, и Федеральная полиция Австралии провели первую конференцию по сотрудничеству в области профилактики и борьбы с наркотиками и подписали Письмо-соглашение.
  Делегаты на конференции по сотрудничеству в области профилактики и контроля над наркотиками. Фото: baochinhphu.vn  
Сопредседателями конференции выступили генерал-лейтенант Нгуен Ван Вьен, директор Департамента милиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками (C04, Министерство общественной безопасности), и генерал-лейтенант Леса Гейл, заместитель командующего Федеральной полиции Австралии (AFP).

На конференции генерал-лейтенант Нгуен Ван Вьен заявил, что Вьетнам и Австралия разделяют одну и ту же угрозу, связанную с тем, что преступники используют удобные морские и воздушные транспортные маршруты двух стран для перевозки наркотиков в больших объемах. Синтетические наркотики транспортируются из района «Золотого треугольника» во Вьетнам, отсюда нельзя исключать возможность их переправки в Австралию. В целях предотвращения и пресечения распространения наркотиков издалека, на ранних стадиях, из места происхождения, не позволяя Вьетнаму стать международной перевалочной базой наркотиков, Департамент милиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, активизировал сотрудничество с граничащими странами, странами АСЕАН, стал активным участником механизмов в субрегионе Меконга, расширяет сеть обмена информацией с рядом европейских стран, сотрудничая с партнерами, имеющими опыт и потенциал в области профилактики и борьбы с наркотиками.

Подчеркнув, что федеральная Полиция Австралии считает борьбу с преступлениями, связанными с наркотиками, общим приоритетом, генерал-лейтенант Леса Гейл заявила, что незаконный оборот наркотиков и другие связанные с ним преступления продолжают представлять угрозу для обеих стран, и австралийская федеральная полиция надеется на сотрудничество с вьетнамской милицией по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, для противодействия этим угрозам.

«Эта конференция знаменует собой обязательство Федеральной полиции Австралии продолжать оказывать поддержку Министерству общественной безопасности Вьетнама в области наращивания потенциала, обмена информацией и поиска возможностей для совместных исследовательских проектов. Мы надеемся и дальше видеть больший успех после результатов, которые обе стороны пожинают после реализации специализированных операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и транснациональным отмыванием денег», — поделилась генерал-лейтенант Леса Гейл.

В рамках Письма-соглашения Департамент милиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками Вьетнама, и Федеральная полиция Австралии будут сотрудничать в таких областях, как: обмен информацией опыта борьбы с преступлениями, связанными с наркотиками; поддержка в проверке информации, связанной с преступлениями, связанными с наркотиками; развертывание совместных мер по расследованию транснациональных дел, связанных с наркотиками, с участием двух стран; обучение профессиональному потенциалу, обучение навыкам расследования преступлений, связанных с наркотиками; поставка транспортных средств и технического оборудования для борьбы с наркотиками...

ВИА/ИЖВ

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