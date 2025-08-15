НОВОСТИ
Вьетнам и Австралия расширяют сотрудничество в торговле, инвестициях и образовании
Выступая на мероприятии, организованном Департаментом внешних связей и культурной дипломатии при Министерстве иностранных дел Вьетнама, Генеральный консул Вьетнама в Сиднее Нгуен Тхань Тунг подчеркнул роль дипломатии на местном уровне как гибкого и эффективного инструмента для соединения сильных сторон вьетнамских провинций с возможностями зарубежных партнёров.
Он заверил, что Генеральное консульство будет выступать в качестве моста, помогая австралийским партнёрам налаживать контакты с вьетнамскими регионами в сферах, представляющих взаимный интерес.
Бывший посол Австралии во Вьетнаме Эндрю Голедзиновски отметил растущее торговое сотрудничество между двумя странами и прогнозировал дальнейшее расширение экспорта и инвестиций.
Он подчеркнул значимость инвестиций во Вьетнам, особенно в ключевые отрасли, такие как технологии, образование, сельское хозяйство и энергетика.
Представители Хюэ, Дьенбьена и Тайниня представили свои экономические преимущества и выразили заинтересованность в сотрудничестве в различных сферах - от туризма до обрабатывающей промышленности. Австралийские делегаты высоко оценили экономическую динамику Вьетнама и его стратегическое расположение в Юго-Восточной Азии.
Алана Кунц из Австралийской комиссии по торговле и инвестициям подчеркнула значение Вьетнама как политического, географического и коммерческого партнёра, отметив перспективы углубления сотрудничества в энергетике и других отраслях с высоким потенциалом.
Австралийские бизнес-лидеры проявили интерес к секторам энергосбережения и обрабатывающей промышленности Вьетнама.
Серж Попович, директор компании C-Coat Insulation Australia, сообщил, что его фирма надеется расширить деятельность во Вьетнаме через партнёрство с местными предприятиями и, возможно, открытие завода.
Найджел Палмер из организации Business New South Wales призвал к активизации сотрудничества в области образования, науки и инноваций, опираясь на давние партнёрские связи университетов двух стран.
Мероприятие завершилось подписанием соглашения о сотрудничестве между вьетнамской компанией Phuong Nam Panel и австралийской Pistis Group, что стало ещё одним шагом к укреплению региональных и деловых связей в рамках всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнама и Австралии.