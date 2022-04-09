Вьетнам и Австралия продвигают всестороннее сотрудничество во многих областях

Посол Вьетнама в Австралии Нгуен Тат Тхань только что выступил с докладом на тему «Внешняя политика Вьетнама и вьетнамо-австралийские отношения» в Университете Маккуори города Сидней.

По сообщению корреспондента Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Сиднее, встреча состоялась 7 апреля, в ней приняли участие около 80 австралийских и иностранных студентов в рамках глобальной программы молодежного лидерства. Это ежегодная внеклассная программа, направленная на предоставление многомерного взгляда на текущие проблемы, развитие оппонирующего мышления и отработку лидерских навыков у выбранных учащихся, которые станут будущим лидером.

На встрече посол Нгуен Тат Тхань поделился, что одной из заметных черт внешней политики Вьетнама является «независимость». Эта своеобразность укрепила стратегическое положение Вьетнама и его мягкую силу, особенно в контексте увеличения движений с геостратегическим расчетом в мире. На этой основе Вьетнам стал стратегическим и всесторонним партнером 30 стран, активным членом более 70 международных и региональных организаций.

Вьетнам – надежный партнер и ответственный член международного сообщества, активно повышающий уровень многосторонней дипломатии, особенно успешно вступивший в должность председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 2020 г., непостоянный член Организации Совет Безопасности ООН на период 2020–2021 гг. Страна играет важную роль в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), Форуме «Азия - Европа» (АСЕМ) и является ядром, содействующим взаимовыгодному сотрудничеству в субрегионе Меконга.

Что касается отношений Вьетнама и Австралии, то в связи с 50-летием установления дипломатических отношений в феврале 2023 года посол Нгуен Тат Тхань подчеркнул, что правительства двух стран прилагают усилия для всестороннего сотрудничества во многих областях.

Экономические связи стали важной основой двусторонних отношений, при этом товарооборот увеличился на 50% и достиг 17 млрд. австралийских долларов (почти 12 млрд. долл. США) в 2021 году, несмотря на пандемию COVID-19. Две страны также тесно сотрудничают по многим важным вопросам, таким как обеспечение свободы судоходства и полетов в Восточном море и водной безопасности в районе Меконга.

Народная дипломатия между двумя странами является ярким пятном: более 27.000 вьетнамских студентов обучаются в австралийских университетах, включая Университет Маккуори.