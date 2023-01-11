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Вьетнам и Австралия отмечают 50-летие установления дипломатических отношений
По словам г-на Голедзиновского, это будет возможность оглянуться назад и отметить достижения, которых две страны достигли за последние 50 лет, а также подумать о том, как наиболее эффективно формировать двусторонние отношения, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями, и подготовиться к новым проблемам.
«Я с нетерпением жду начала тесного сотрудничества с моими вьетнамскими партнерами, чтобы обсудить возможности для вывода сотрудничества между двумя странами на новый уровень и отметить все аспекты австралийско-вьетнамского партнерства», — подчеркнул посол Австралии Голединовски.
Посол сообщил, что Австралия планирует серию увлекательных мероприятий, посвященных культуре коренных народов, любви к спорту, еде и напиткам мирового класса, а также динамизму и инновациям двух стран.
Ссылаясь на восстановление экономики после пандемии COVID-19, посол Голедзиновский сказал, что восстановление экономики Вьетнама в 2022 году очень впечатляет, помогая еще больше укрепить репутацию Вьетнама, достигнутую во время пандемии COVID-19, при положительном росте в 2020 и 2021 годах, является доминирующей страной в регионе.
Однако посол сказал, что следующий год, вероятно, будет более сложным, чем этот, потому что мировой ВВП, вероятно, сократится, что окажет большее влияние на спрос на вьетнамский экспорт. Кроме того, волатильность на рынках капитала и снижение ликвидности также являются проблемами, на которые правительству Вьетнама необходимо будет продолжать реагировать.
«Австралия гордится партнерством с Вьетнамом для поддержки экономического роста и развития, а также для расширения торговли и инвестиций между двумя странами. Программа развития Австралии поддерживает экономический рост Вьетнама, в том числе за счет развития рынков капитала Вьетнама, реформ экономической и деловой среды и перехода Вьетнама к экологически чистой энергии», — сказал посол Голедзиновски, добавив, что австралийские трейдеры и инвесторы также активно ищут возможности. установить новые партнерские отношения во Вьетнаме.
Поздравляя Вьетнам со вступлением в Совет ООН по правам человека на 2023–2025 годы, посол Голедзиновский сказал, что права человека являются важной областью двусторонних отношений между Вьетнамом и Австралией.
Г-н Голедзиновский выразил желание узнать больше о приоритетах и целях Вьетнама во время его пребывания в Совете ООН по правам человека, а также обменяться мнениями о том, как две страны могут усилить свое участие в Совете ООН по правам человека на двустороннем диалоге по правам человека в начале 2023 г.
Что касается усилий Вьетнама по борьбе с коррупцией в последние годы в духе «без запретных зон», «без исключений», посол Голедзиновский высоко оценил сотрудничество между Вьетнамом и Австралией в этой области, и выразил радость по поводу того, что Австралия смогла поделиться некоторыми уроками по усилиям в борьбе с коррупцией.
По словам г-на Голедзиновски, усилия Вьетнама по искоренению коррупции, где бы она ни находилась, не только помогают укрепить доверие к государственным служащим и общественным организациям, но и помогают создать равные правила игры для иностранных компаний, желающих вести бизнес во Вьетнаме, что повысит привлекательность Вьетнама как места для инвестиций.