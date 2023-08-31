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Вьетнам и Австралия обсудили инновации для устойчивого развития
В своем выступлении на симпозиуме министр иностранных дел Австралии Буй Тхань Шон отметил, что научные технологии и инновации являются основными элементами двустороннего стратегического партнерства и станут основными направлениями предстоящего сотрудничества.
Он добавил, что одним из приоритетов стратегии развития Вьетнама является построение экономики, основанной на научных технологиях, инновациях, цифровой трансформации и зеленом росте. Поэтому Вьетнам расширяет международное сотрудничество в этих областях, и Австралия является одним из ведущих партнеров.
Заместитель министра науки и технологий Буй Тхе Зуй выразил надежду, что в ходе мероприятия будут продолжены исследования по темам, представляющим взаимный интерес, от здравоохранения до чистой энергетики, что будет способствовать установлению новых связей и возможностей для сотрудничества.
Завершая мероприятие, посол в Австралии Нгуен Тат Тхань назвал Австралию ведущим партнером Вьетнама в области научных технологий, которые являются одной из трех основ сотрудничества между Вьетнамом и Австралией, наряду с экономикой и безопасностью.
Он подчеркнул, что инновации остаются важнейшей областью двустороннего сотрудничества в ближайшие десятилетия, и добавил, что Вьетнам хотел бы сотрудничать с Австралией в таких областях, как цифровая трансформация, энергетический переход, реагирование на изменение климата, здравоохранение, циркулярная экономика и стартапы.
Выступая перед Вьетнамским информационным агентством по итогам мероприятия, министр инноваций, науки и технологий штата Новый Южный Уэльс и министр промышленности и торговли Австралии Анулак Чантхивонг отметил, что обе страны имеют множество преимуществ, например, в совместных усилиях по декарбонизации и обеспечению энергетической безопасности, направленных на создание светлого будущего для своих народов.
По этому случаю также состоялись семинары за круглым столом, посвященные укреплению двустороннего экономического, торгового и промышленного сотрудничества, а также улучшению здравоохранения путем проведения исследований и клинических испытаний и координации устойчивого будущего.