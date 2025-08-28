НОВОСТИ
Вьетнам и Австралия намерены наращивать многоплановое сотрудничество
На встречах лидеры и члены парламента Австралии тепло приветствовали вьетнамскую делегацию, заявив, что они являются первыми иностранными гостями, посетившими 48-й парламент Австралии и вступившими в контакт с ним. Они отметили, что этот визит является важным шагом в укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Австралией.
Принимающая сторона подтвердила, что отношения между Вьетнамом и Австралией находятся на самом высоком этапе после перехода к всеобъемлющему стратегическому партнерству, характеризующемуся высоким политическим и стратегическим доверием.
В своем ответе Ле Тан Той передал поздравления от председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана и вице-председателя Национального собрания Нгуен Тхи Тхань парламенту и народу Австралии в связи с успешной организацией 48-х парламентских выборов, поздравил Сью Лайнс с переизбранием на пост председателя Сената и Милтона Дика на пост спикера Палаты представителей.
Он подтвердил, что Австралия является одним из важнейших партнеров Вьетнама в регионе, и Вьетнам придает большое значение и готов укреплять и углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами.
Сью Лайнс заявила, что Вьетнам всегда в ее сердце, выразив свою неизменную поддержку развитию всеобъемлющего стратегического партнерства.
Тем временем Шэрон Клейдон, который также является председателем парламентской группы дружбы Австралия - Вьетнам, поздравил Вьетнам с 80-летием Национального праздника, подтвердив, что Вьетнам является одним из любимых мест для австралийских туристов.
Обе стороны выразили удовлетворение активным развитием всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Австралией, продемонстрировав свое стремление поддерживать регулярные обмены на всех уровнях для укрепления политического доверия и активизации сотрудничества в различных секторах. Они также выразили надежду на дальнейшее расширение двусторонней торговли и обмен опытом в области законодательства и разработки политики, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Ле Тан Той призвал австралийскую сторону продолжать поддерживать подготовку миротворческих сил ООН во Вьетнаме; укреплять сотрудничество в области предупреждения преступности; содействовать развитию двусторонней торговли; рассмотреть возможность продолжения предоставления стипендий вьетнамским студентам и расширения сотрудничества в области образования и переподготовки; стимулировать межличностные обмены, а также создать благоприятные условия для вьетнамской общины в Австралии для проживания, учебы и работы в соответствии с местными законами.
Австралийское правительство намерено расширить сотрудничество с Вьетнамом в области инвестиций и торговли, в частности, путем содействия поступлению на вьетнамский рынок товаров из древесины и хлопка. Они также договорились изучить возможность продолжения предоставления стипендий вьетнамским студентам для обучения в Австралии по различным направлениям.
Представители Министерств внутренних дел и обороны Австралии подтвердили свою готовность расширять сотрудничество с вьетнамскими партнерами в рамках Всеобъемлющего стратегического партнерства и поддерживать Вьетнам в укреплении потенциала правоохранительных органов и служб безопасности в борьбе с преступностью, кибербезопасности и технологической безопасности, безопасности на море и обмене информацией.
Член парламента Мэтт Тислтуэйт, помощник министра иммиграции и иностранных дел и торговли, подтвердил, что Австралия облегчит выдачу виз гражданам Вьетнама для работы в сельском хозяйстве, учебы и туризма, рассмотрит просьбу Вьетнама о выдаче транзитных виз через Австралию в Новую Зеландию и продолжит уделять приоритетное внимание поддержке официальной помощи в целях развития (ОПР) для Вьетнама.