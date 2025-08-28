Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам и Австралия намерены наращивать многоплановое сотрудничество

В ходе трехдневного рабочего визита в Австралию с 25 по 27 августа делегация Комитета Национального собрания Вьетнама (НС) по национальной обороне, безопасности и внешним сношениям во главе с его председателем генерал-полковником Ле Тан Той нанесла визиты вежливости председателю Сената Сью Лайнс и заместителю спикера Палаты представителей Шэрон Клейдон. Делегация также встретилась с представителями парламента и правительства Австралии, в том числе с представителями Объединенного постоянного комитета по иностранным делам, обороне и торговле (JSCFADT), членами парламента (MPS), заместителями министров, помощниками министров и представителями министерств внутренних дел и обороны. Они также посетили сессии вопросов и ответов в Сенате и Палате представителей Австралии и посетили посольство Вьетнама в стране.

На встречах лидеры и члены парламента Австралии тепло приветствовали вьетнамскую делегацию, заявив, что они являются первыми иностранными гостями, посетившими 48-й парламент Австралии и вступившими в контакт с ним. Они отметили, что этот визит является важным шагом в укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Австралией.

Принимающая сторона подтвердила, что отношения между Вьетнамом и Австралией находятся на самом высоком этапе после перехода к всеобъемлющему стратегическому партнерству, характеризующемуся высоким политическим и стратегическим доверием.

В своем ответе Ле Тан Той передал поздравления от председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана и вице-председателя Национального собрания Нгуен Тхи Тхань парламенту и народу Австралии в связи с успешной организацией 48-х парламентских выборов, поздравил Сью Лайнс с переизбранием на пост председателя Сената и Милтона Дика на пост спикера Палаты представителей.

Он подтвердил, что Австралия является одним из важнейших партнеров Вьетнама в регионе, и Вьетнам придает большое значение и готов укреплять и углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами.

Сью Лайнс заявила, что Вьетнам всегда в ее сердце, выразив свою неизменную поддержку развитию всеобъемлющего стратегического партнерства.

Тем временем Шэрон Клейдон, который также является председателем парламентской группы дружбы Австралия - Вьетнам, поздравил Вьетнам с 80-летием Национального праздника, подтвердив, что Вьетнам является одним из любимых мест для австралийских туристов.

Обе стороны выразили удовлетворение активным развитием всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Австралией, продемонстрировав свое стремление поддерживать регулярные обмены на всех уровнях для укрепления политического доверия и активизации сотрудничества в различных секторах. Они также выразили надежду на дальнейшее расширение двусторонней торговли и обмен опытом в области законодательства и разработки политики, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ле Тан Той призвал австралийскую сторону продолжать поддерживать подготовку миротворческих сил ООН во Вьетнаме; укреплять сотрудничество в области предупреждения преступности; содействовать развитию двусторонней торговли; рассмотреть возможность продолжения предоставления стипендий вьетнамским студентам и расширения сотрудничества в области образования и переподготовки; стимулировать межличностные обмены, а также создать благоприятные условия для вьетнамской общины в Австралии для проживания, учебы и работы в соответствии с местными законами.

Австралийское правительство намерено расширить сотрудничество с Вьетнамом в области инвестиций и торговли, в частности, путем содействия поступлению на вьетнамский рынок товаров из древесины и хлопка. Они также договорились изучить возможность продолжения предоставления стипендий вьетнамским студентам для обучения в Австралии по различным направлениям.

Представители Министерств внутренних дел и обороны Австралии подтвердили свою готовность расширять сотрудничество с вьетнамскими партнерами в рамках Всеобъемлющего стратегического партнерства и поддерживать Вьетнам в укреплении потенциала правоохранительных органов и служб безопасности в борьбе с преступностью, кибербезопасности и технологической безопасности, безопасности на море и обмене информацией.

Член парламента Мэтт Тислтуэйт, помощник министра иммиграции и иностранных дел и торговли, подтвердил, что Австралия облегчит выдачу виз гражданам Вьетнама для работы в сельском хозяйстве, учебы и туризма, рассмотрит просьбу Вьетнама о выдаче транзитных виз через Австралию в Новую Зеландию и продолжит уделять приоритетное внимание поддержке официальной помощи в целях развития (ОПР) для Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ВИА воссоздало 80 славных вех в особом пространстве выставки 80 лет пути: Независимость – Свобода – Счастье

ВИА воссоздало 80 славных вех в особом пространстве выставки «80 лет пути: Независимость – Свобода – Счастье»

28 августа 2025 года в Национальном выставочном центре в Ханое открылась Выставка достижений страны, приуроченная к 80-летию Национального дня 2 сентября. Темой экспозиции стало «80 лет пути: Независимость – Свобода – Счастье»
ПОДРОБНЕЕ

Top