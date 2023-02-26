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Вьетнам и Австралия выстраивают все более всеобъемлющие, равноправные и надежные отношения
В интервью постоянным корреспондентам Вьетнамского информационного агентства (ВИA) в Австралии по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Австралией (26 февраля 1973–2023 гг.) посол сказал, что обеим странам пора оглянуться назад и признать усилия по развитию двусторонних отношений.
Посол сказал, что сразу после подписания Парижского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме в начале 1973 года Австралия немедленно установила дипломатические отношения с Вьетнамом.
По словам посла, в 1980-е годы, когда США ввели эмбарго в отношении Вьетнама, Австралия активно развивала многоплановые отношения с Вьетнамом, оказывая официальную помощь в целях развития (ОПР) этой стране Юго-Восточной Азии с 1973 года, и лишь приостановила на короткое время. Австралия помогла Вьетнаму в развитии необходимой инфраструктуры, такой как линия электропередачи 500 кВ Север-Юг, мосты Mитхуан и Каолань, а также современные телекоммуникационные и банковские системы. В последние годы многие западные страны сократили ОПР для Вьетнама, но Австралия по-прежнему поддерживает ОПР, даже в 2022-2023 финансовом году ее ОПР для Вьетнама увеличилась на 18%.
С точки зрения торговли две страны предоставили друг другу статус наиболее благоприятствуемой нации с 1974 года. На протяжении многих лет подряд Австралия входит в десятку лучших торговых партнеров Вьетнама. В 2022 году Австралия стала 7-м крупнейшим торговым партнером Вьетнама. В области образования Австралия предоставляет стипендии вьетнамским студентам с февраля 1975 года.
«Поскольку Вьетнам и Австралия празднуют в этом году 50-летие установления дипломатических отношений и 5 лет стратегического партнерства, это важное время для нас, чтобы оглянуться на историю, тем самым работая над общим видением на следующие 50 лет», - сказал посол Тхань.
«За последние полвека Австралия помогала Вьетнаму в снятии осады и эмбарго и изучала области сотрудничества для взаимной выгоды. В ближайшие полвека две страны будут строить все более всеобъемлющие, равноправные и надежные отношения, а также укреплять дружбу между народами двух народов», - подчеркнул он.
Вьетнам и Австралия являются соседями в западной части Тихого океана, разделяя стратегические интересы в области мира, сотрудничества и развития в регионе. Эти две экономики очень дополняют друг друга, особенно с точки зрения природных ресурсов, человеческих ресурсов, технологических и финансовых возможностей.
Австралия имеет развитую экономику знаний и ведущее образование в мире. По доходу на душу населения Австралия занимает второе место среди ведущих развитых и развивающихся экономик мира (G20). В частности, Австралия не только уважает и слушает, но и симпатизирует Вьетнаму.
Австралия также стала всеобъемлющим стратегическим партнером АСЕАН. Австралия и Вьетнам вместе участвовали в региональных и глобальных многосторонних механизмах сотрудничества, таких как форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и Организация Объединенных Наций. По словам посла, обе стороны должны использовать эти преимущества и продвигать их в ближайшие годы.
Можно сказать, что у двух стран есть надлежащие условия для совместной работы, чтобы развивать более тесные отношения во всех областях на благо народов двух стран и в общих интересах региона и мира.
В этом году в обеих странах было и будет организовано множество обменов делегациями и мероприятий.
На основе обзора Программы действий по реализации стратегического партнерства на период с 2020 по 2023 год обе стороны в настоящее время совместно работают над подготовкой нового документа. В этом плане определены три столпа сотрудничества, в том числе экономика-торговля, безопасность-оборона и инновации-творчество, вероятно, будет продолжено, потому что еще много пространств, сказал посол Тхань.
Кроме того, обе стороны рассматривают несколько новых столпов всеобъемлющих отношений в ближайшие годы. Ожидается, что в этом новом документе будут освещены новые области, такие как изменение климата, зеленая экономика, чистая энергия, экономика знаний, цифровая трансформация.
Ожидается, что посольство будет координировать свои действия для содействия обмену делегациями на всех уровнях и каналах, расширения стратегического диалога, реализации механизмов сотрудничества и создания несколько новых механизмов.
«Мы также будем продолжать поддерживать усилия по соединению центральных агентств, министерств, секторов, населенных пунктов и предприятий с австралийскими партнерами», — сказал он, добавив, что в этом году ожидается визит в Австралию не менее 60 делегаций партийных, государственных и местных лидеров.
Между тем, руководители австралийского государства, правительства, парламента, а также штатов и территорий планируют посетить Вьетнам, особенно ожидается, что генерал-губернатор Дэвид Херли посетит Вьетнам во втором квартале 2023 года.
Во время визита председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ в Австралию в конце ноября и начале декабря прошлого года главный законодатель Вьетнама и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о намерении поднять отношения двух стран до всестороннего стратегического партнерства в подходящее время.
Тхань сказал, что, по его мнению, условия в основном выполнены, поэтому обе стороны могут в полной мере рассмотреть возможность поднятия своих отношений в ближайшее время.
Что касается роли вьетнамской общины в Австралии в развитии отношений двух стран, посол сказал, что 350-тысячная община играет важную роль в укреплении дружбы и взаимопонимания между вьетнамцами и австралийцами.
Он сказал, что Австралийцы вьетнамского происхождения, которые в настоящее время участвуют в политике, занимая важные посты в парламенте, федеральном правительстве и администрации штатов, все чаще заявляют о своей поддержке дружеских отношений с Вьетнамом, передавая сообщения, чтобы австралийские политики и люди имели более глубокое понимания Вьетнама. Многие зарубежные вьетнамские интеллектуалы, эксперты и ученые работаю в австралийских учебных заведениях и исследовательских центрах все чаще выражают желание внести больший вклад в развитие двух стран.