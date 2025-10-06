Вьетнам использует волну роста спроса на алюминий на фоне мировой гонки за источники поставок

Алюминий, который когда-то находился в тени драгоценных металлов, таких как золото и серебро, все чаще признается важнейшим ресурсом современной экономики.



Легкий, пригодный для вторичной переработки и устойчивый к коррозии, алюминий играет все более важную роль в различных отраслях, от строительства и транспорта до электроники и возобновляемых источников энергии.



По данным Международного института алюминия (IAI), мировой рынок алюминия переживает бурный рост, и к 2030 году спрос на него, по прогнозам, увеличится на 40%. Институт оценивает, что к концу десятилетия мировой спрос может превысить 119 миллионов тонн в год.



На фоне изменения глобальных цепочек поставок на первый план выходят страны с богатыми ресурсами и стратегическими преимуществами, и, по мнению экспертов, Вьетнам все чаще рассматривается как одна из таких стран.



Цены также резко растут. В США цены на алюминий в этом году резко выросли после введения 50-процентной пошлины на импорт при администрации Трампа. На Лондонской бирже металлов (LME) мировая эталонная цена на алюминий выросла примерно на 17% с апреля, когда она достигла минимума.



Аналитики объясняют продолжающийся глобальный дефицит алюминия в первую очередь ограниченными условиями предложения. Китай, крупнейший в мире производитель, на долю которого приходится более 50% мирового производства, сохраняет строгий лимит производства в 45 миллионов тонн в год.



В Европе в последние годы многие алюминиевые заводы были вынуждены закрыться из-за резкого роста цен на энергоносители, что стало следствием конфликта между Россией и Украиной. В то же время рост производства в Индии и Индонезии пока не смог восполнить дефицит предложения.



Под влиянием этого давления базовая цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) выросла примерно на 17% с апреля 2025 года, недавно превысив 2700 долларов за тонну. Аналитики рынка прогнозируют, что цены могут вырасти ещё больше и к 2026 году потенциально превысят отметку в 3000 долларов за тонну.



Редкая возможность для Вьетнама



На фоне продолжающегося роста мирового спроса на алюминий Вьетнам становится стратегическим поставщиком, опираясь на одни из крупнейших в мире запасов бокситов.



По оценкам, в стране имеется 5,8 млрд тонн бокситов, большая часть которых находится в Центральном нагорье. По мнению рыночных аналитиков, эти богатые ресурсы позволяют Вьетнаму стать ключевым игроком в развитии мощной промышленности по производству глинозема и первичного алюминия.



В соответствии с национальным планом по добыче полезных ископаемых на 2021–2030 годы Вьетнам планирует добывать 114–118 млн тонн бокситов, 11,6–18,6 млн тонн глинозема и 120 000–150 000 тонн первичного алюминия в год. После 2030 года страна планирует увеличить производство первичного алюминия до 225 000–245 000 тонн в год.



Вьетнамская ассоциация алюминиевых профилей (VAA) сообщила, что за последнее десятилетие алюминиевая промышленность страны значительно расширилась: количество заводов, производственные мощности и общий объем производства удвоились.



В 2024 году общий объем производства всех видов алюминия достиг почти 1,5 млн тонн на сумму 4,2 млрд долларов США, что на 14,5% больше по сравнению с 2023 годом. Прогнозируется, что к 2025 году внутренний рынок алюминия вырастет до 4,53 млрд долларов.



Выступая на недавней конференции по алюминиевой промышленности Вьетнама, Ву Ван Фу, вице-председатель и генеральный секретарь VAA, сказал, что сектор стоит перед большой возможностью для прорывного роста, но при этом остаются значительные проблемы.



Вторя словам Ву Ван Фу, Чыонг Минь Хай, председатель Nam Hai Group и EuroHa, указал на недостаточные финансовые возможности, нехватку квалифицированных рабочих, устаревшую технологию и ограниченный ассортимент продукции как основные препятствия для алюминиевой промышленности Вьетнама.



Чыонг Минь Хай сказал, что отрасль испытывает растущее давление в направлении перехода к экологически чистому производству и внедрения стандартов в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG), однако многим предприятиям не хватает четких руководящих принципов, финансирования и высококвалифицированного персонала в таких областях, как металлургия, цифровизация и управление выбросами.



Он добавил, что отрасль также испытывает трудности с производством высококачественного алюминия и по-прежнему в значительной степени зависит от импортного сырья. Избыточные производственные мощности в некоторых сегментах производства сохраняются на протяжении многих лет без эффективного решения.



Кроме того, по словам Чыонг Минь Хая, многие вьетнамские алюминиевые компании имеют ограниченные знания в области международного торгового права, мало опыта в процедурах импорта-экспорта и сталкиваются с трудностями при выходе на рынки с высокими стандартами.



Продвижение торговли и участие в международных выставках также остаются сложной задачей, поскольку большинство предприятий являются малыми или средними с ограниченными ресурсами.



Чтобы помочь отечественным алюминиевым компаниям преодолеть эти препятствия, Фу подчеркнул необходимость ускорения цифровой трансформации, продвижения экологически чистого производства, внедрения ESG-менеджмента и обеспечения стабильного качества продукции.



Он также призвал к созданию сильного вьетнамского бренда алюминия, способного заменить импорт и конкурировать на мировой арене.



В то же время Ву Ван Фу рекомендовал ряд корректировок политики для поддержки отрасли, включая снижение НДС, сокращение экспортных пошлин на 5%, издание четких руководящих принципов ESG, расширение доступа к экологическим кредитам, улучшение доступа к рынкам, использование соглашений о свободной торговле и внедрение передового опыта предприятий с иностранными инвестициями.