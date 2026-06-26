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Вьетнам информирует о ходе подготовки к переговорам о присоединении к расширенному Соглашению по информационным технологиям (ITA-2)
Выступая на заседании, советник-посланник, заместитель главы Постоянной миссии Вьетнама в Женеве Фам Куанг Хи проинформировал участников о последних изменениях, произошедших после того, как Вьетнам официально уведомил о своём намерении присоединиться к Соглашению ITA-2 на неофициальном заседании Комитета 15 апреля. По его словам, в июле 2026 года Секретариат ВТО окажет профильным министерствам и ведомствам Вьетнама техническое содействие в подготовке проекта Графика обязательств по присоединению к Соглашению.
Ранее Вьетнам направил Генеральному директору ВТО и соответствующим комитетам Организации дипломатическую ноту с предложением официально запустить переговорный процесс о присоединении к Соглашению ITA-2.
В ходе заседания представитель Постоянной миссии Вьетнама вновь подтвердил, что Вьетнам высоко оценивает роль ITA-2 в продвижении либерализации торговли продукцией информационных технологий, содействии снижению издержек, расширению доступа к современным технологиям и стимулированию глобальных инноваций. За последние годы Вьетнам активно интегрировался в мировую экономику и добился значительных успехов в сфере информационных технологий, став одним из ключевых региональных центров производства и экспорта электроники и высокотехнологичной продукции. Исходя из понимания преимуществ более глубокого участия в механизмах сотрудничества в данной области, Вьетнам принял решение начать переговорный процесс о присоединении к Соглашению ITA-2. Этот шаг отражает проактивный подход Вьетнама и одновременно подтверждает его приверженность внесению активного и ответственного вклада в основанную на правилах ВТО многостороннюю торговую систему.
Члены Комитета, включая США, ЕС, Китай, Японию, Великобританию, Канаду, Австралию, Сингапур, Гонконг (Китай), Китайский Тайбэй, Таиланд и Швейцарию, приветствовали решение Вьетнама присоединиться к ITA-2 и высоко оценили прогресс, достигнутый после апрельского заседания. Они подчеркнули, что Вьетнам играет значимую роль в глобальной цепочке поставок продукции информационных технологий, а его присоединение к ITA-2 станет новым этапом в развитии Соглашения. Представители государств-членов подтвердили готовность оказывать Вьетнаму всестороннюю поддержку и тесно взаимодействовать с ним в ходе предстоящих переговоров. Председатель Комитета также отметил и высоко оценил решение Вьетнама присоединиться к Соглашению ITA-2, выразив надежду на скорейшее достижение предметного прогресса в переговорном процессе.
В завершение заседания Фам Куанг Хи подчеркнул, что Вьетнам намерен вести переговоры по ITA-2 в конструктивном духе, проявляя ответственность и готовность к сотрудничеству, а также рассчитывает на продолжение тесного обмена мнениями и консультаций с членами Комитета в предстоящий период.