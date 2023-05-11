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Вьетнам, Индонезия укрепляют сотрудничество в области информации, коммуникаций

Министр информации и коммуникаций Нгуен Мань Хунг и его индонезийский коллега Джонни Г. Плат 10 мая договорились о развитии сотрудничества между ведомствами и предприятиями Вьетнама и Индонезии в области информации и коммуникаций.
  Министр информации и коммуникаций Нгуен Мань Хунг и его индонезийский коллега Джонни Г. Плейт. Фото: ВИА  
Министр информации и коммуникаций Нгуен Мань Хунг и его индонезийский коллега Джонни Г. Плат 10 мая договорились о развитии сотрудничества между ведомствами и предприятиями Вьетнама и Индонезии в области информации и коммуникаций.

На встрече, которая состоялась в рамках визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Индонезию для участия в 42-м саммите АСЕАН 9-11 мая в Лабуан Баджо, Индонезия, стороны ожидают подписания в этом году Меморандума о взаимопонимании (MoU) о создании цифрового партнерства между двумя странами.

Министры поделились политикой и стратегиями каждой страны по развитию цифровой инфраструктуры, ускорению цифровой трансформации для развития цифровой экономики, цифрового общества и цифрового правительства. Вьетнам и Индонезия имеют много общего с точки зрения уровня развития, ориентации, стратегий, целей и политических приоритетов, а также проблем в государственном управлении, особенно в создании безопасного, здорового и надежного киберпространства.

Они также обменялись опытом в области универсализации телекоммуникационных услуг, развития телекоммуникационных сетей нового поколения, развертывания сетей 5G, поддержки бизнеса цифровых технологий, особенно цифровых стартапов, и борьбы с нарушениями контента в киберпространстве.

Что касается сотрудничества между двумя странами и двумя министерствами в ближайшем будущем, чиновники договорились активизировать сотрудничество между ведомствами и предприятиями обеих сторон и оптимизировать их потенциал в области цифровой экономики и цифрового общества.

Министр Хунг пригласил своего индонезийского коллегу посетить Вьетнам и принять участие в конференции министров информации АСЕАН (AMRI), которую Вьетнам примет в сентябре 2023 года, и в конференции АСЕАН по 5G в ноябре 2023 года. Джонни Г. Плейт поблагодарил министра Хунга и принял приглашение.

ВИА/ИЖВ

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