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Вьетнам, Индонезия нацелены на более высокий уровень отношений
Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил достижения Индонезии во внутренних и внешних делах под руководством президента Джоко Видодо за последние два срока полномочий, и поздравил Индонезию с успешным выполнением обязанностей председателя G20 в 2022 году, а также председательства в АСЕАН и Межпарламентской ассамблее АСЕАН (AIPA) в прошлом году.
Он выразил надежду, что Индонезия успешно проведет предстоящие всеобщие выборы и продолжит развитие во имя мира и сотрудничества в регионе и во всем мире.
В свою очередь, президент Джоко Видодо выразил удовольствие от своего второго визита во Вьетнам в качестве президента Индонезии и поблагодарил Вьетнам за поддержку Индонезии в выполнении обязанностей председателя АСЕАН в 2023 году, заявив, что Индонезия желает укреплять традиционную дружбу и сотрудничество с Вьетнамом - своим единственным стратегическим партнером в АСЕАН.
Лидеры выразили удовлетворение сильным и динамичным развитием двустороннего стратегического партнерства, регулярными обменами делегациями и контактами на всех уровнях, в частности, телефонными переговорами между генеральным секретарем партии Нгуен Фу Чонгом и президентом Джоко Видодо в августе 2022 года.
Они выразили общее мнение о том, что программа действий стратегического партнерства на 2019-2023 годы эффективно реализуется, а сотрудничество в других важных областях, таких как национальная оборона и безопасность, образование и обучение, культура и туризм, связь между населенными пунктами и обмен между людьми, также достигло прогресса.
Индонезия является третьим по величине торговым партнером Вьетнама в АСЕАН, а Вьетнам - четвертым по величине торговым партнером Индонезии в этом блоке, сказали они, отметив, что, несмотря на пандемию COVID-19, двусторонняя торговля все равно значительно выросла - с 9 миллиардов долларов США в 2019 году до почти 14 миллиардов долларов США в прошлом году.
Что касается будущих направлений сотрудничества, то президенты договорились укреплять политическое доверие путем обмена делегациями и контактов, эффективной реализации механизмов двустороннего сотрудничества и скорейшей разработки программы действий на 2024-2028 годы. Учитывая значительные результаты сотрудничества за последние почти 70 лет, обе страны должны как можно скорее поднять свое стратегическое партнерство на новый уровень, отметили они.
Лидеры двух стран также укрепят сотрудничество в других важных сферах, таких как национальная оборона и безопасность, морское сотрудничество, а также расширят обмен опытом в борьбе с трансграничными преступлениями, заявили лидеры, подчеркнув, что не позволят никаким лицам и организациям использовать территорию одной страны для саботажа против другой.
Стороны договорились расширять сотрудничество в области сельского хозяйства, рыболовства, информационно-коммуникационных технологий, образования и подготовки кадров, культуры, спорта и туризма, а также охватывать новые потенциальные сферы, такие как интеллектуальное финансирование, энергетический переход, цифровая трансформация, инновации и развитие экосистемы электромобилей и аккумуляторов. Они также откроют больше прямых рейсов и улучшат связь между своими населенными пунктами, бизнесом и жителями.
Вьетнам и Индонезия будут стремиться в ближайшее время увеличить объем двусторонней торговли до 15 миллиардов долларов США или даже выше за счет снижения торговых барьеров и облегчения экспорта и импорта ключевых товаров друг друга, включая рис.
Президент Во Ван Тхыонг предложил Индонезии создать благоприятные условия для доступа вьетнамской сельскохозяйственной продукции и халяльных продуктов на ее рынок, а также поощрять индонезийские предприятия к расширению инвестиций во Вьетнам.
Президент Джоко Видодо отметил, что все больше и больше индонезийских инвесторов проявляют интерес к Вьетнаму, и призвал вьетнамские предприятия расширять свою деятельность в Индонезии.
Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил сотрудничество Индонезии в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом и предложил обеим сторонам продолжать совместные усилия.
Что касается региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, президенты договорились расширять консультации и продолжать тесную координацию и взаимную поддержку на региональных и международных форумах.
Они будут работать вместе, чтобы поддерживать солидарность и центральную роль АСЕАН, и координировать свои действия с другими странами-членами АСЕАН, чтобы поддержать Лаос в выполнении обязанностей председателя АСЕАН в 2024 году.
Оба лидера подтвердили важность мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства в Восточном море, пообещав, что Вьетнам и Индонезия будут координировать свои действия для сохранения единства и общей позиции АСЕАН по вопросу Восточного моря, полностью и эффективно выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC) и продвигать переговоры для достижения существенного, эффективного Кодекса поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом, особенно с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
После переговоров лидеры подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий, а также меморандум о взаимопонимании в области рыболовства.
Затем они совместно провели пресс-конференцию, на которой объявили о результатах переговоров, подчеркнув консенсус в отношении увеличения двусторонней торговли.
Президент Во Ван Тхыонг выразил уверенность в том, что визит президента Джоко Видодо создаст новый импульс для развития дружбы и сотрудничества в будущем, подчеркнув, что настало время подумать о том, чтобы поднять отношения на новую высоту в будущем.
Президент Джоко Видодо приветствовал вьетнамский и индонезийский бизнес, который будет инвестировать в соответствующие рынки, и выразил твердую уверенность в том, что индонезийские компании во Вьетнаме всегда будут получать оптимальные условия.
В тот же день президент Во Ван Тхыонг устроил банкет для президента Джоко Видодо и его окружения.