Вьетнам, Индонезия и Бруней договорились укреплять отношения

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон (справа) и второй министр иностранных дел Брунея Дато Эриван Пехин Юсоф. Фото: ВИА

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон провел двусторонние встречи со своими коллегами из Индонезии и Брунея 16 июня в рамках специальной встречи министров иностранных дел Индии и АСЕАН (SAIFMM) в Нью-Дели.

Во время встречи министр иностранных дел Шон и министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обсудили меры по развитию двусторонних отношений в период после COVID-19. Они договорились тесно координировать свои действия для подготовки к визитам на высоком уровне и 4-й конференции совместного комитета сотрудничества Вьетнама и Индонезии в 2022 году.

Стороны достигли консенсуса в отношении расширения сотрудничества между министерствами, ведомствами и секторами двух стран, особенно в сфере экономики и торговли, с тем, чтобы принести практическую пользу народам и предприятиям обеих стран.

Обе стороны также сошлись во взглядах на подход и решение региональных и международных вопросов на основе уважения международного права для достижения общей цели мира, стабильности, сотрудничества и развития.

Тем временем министр Шон и второй министр иностранных дел Брунея Дато Эриван Пехин Юсоф договорились о совместной работе по проведению мероприятий, посвященных 30-летию дипломатических отношений двух стран, содействию визитам на высоком уровне и организации второй конференции совместного комитета Вьетнам-Бруней по сотрудничеству в будущем.

Они согласились вскоре возобновить прямое воздушное сообщение между вьетнамским Хошимином и столицей Брунея Бандар-Сери-Бегаваном, чтобы облегчить народную дипломатию.

Министр Шон воспользовался случаем, чтобы попросить Бруней еще больше облегчить импорт вьетнамских товаров, особенно сельскохозяйственной продукции, рыбных продуктов и продуктов питания, отвечающих стандартам «халяль».

Министр Брунея предложил обеим сторонам расширить сотрудничество в области выращивания воды и риса в контексте мирового кризиса в области продовольственной безопасности.



